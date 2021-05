L'esordio della Carrera Cup Italia è a Misano: orari e tv del weekend

Ritorna a Misano con iscritti da record e un primo weekend tra notte e giorno la Porsche Carrera Cup Italia. Il prestigioso monomarca tricolore, che tocca l'importante traguardo delle 15 edizioni, vivrà l'esordio stagionale 2021 tra novità di rilievo e un programma inusuale ma che sul circuito romagnolo è alla terza riproposizione, con prove libere e gara 1 in notturna.

Dopo i test di Imola, dove in cima all'assoluta si è istallato Alberto Cerqui (Q8 Hi Perform) e in Michelin Cup il più veloce è stato il rientrante Marco Cassarà (Raptor Engineering), dal 4 al 6 giugno è atteso un pieno di iscritti con oltre 30 piloti sulle 911 GT3 Cup al via. Oltre che tanti team fra "vecchi" e nuovi.

Un record in un momento delicato che segna una fase di ripresa dopo il 2020 all'insegna della pandemia. Un record che premia il lavoro presente e passato e va a braccetto con nuove scelte intraprese da Porsche Italia, come quella di richiedere e poi riuscire a ottenere la certificazione di sostenibilità Iso 20121. Oppure come quella di posticipare il più possibile l'avvio di stagione proprio per riuscire a "rubare il tempo" all'andamento dei contagi, che ora, anche grazie all'incidenza delle vaccinazioni, permette di affrontare con più serenità i weekend di gara tornando a usufruire dell'hospitality, tra l'altro del tutto rinnovata proprio all'insegna dellla sostenibilità. Sia nei materiali sia nel "funzionamento".

Dunque al Misano World Circuit accende i semafori la Carrera Cup Italia 2021, tutto in diretta web e sui canali Sky. Il weekend vivrà dell'anteprima di giovedì pomeriggio con 4 ore di test pre-gara in esclusiva. Venerdì 4 giugno le prove libere si disputano dalle 21.00 alle 22.00. Sabato qualifiche alle 11.10 e gara 1 alle 21.30 in diretta tv su Sky Sport Collection (canale 205 di Sky) e la telecronaca di Guido Schittone, ancora una volta appassionata voce del monomarca tricolore.

Domenica alle 13.20 il weekend si conclude con gara 2, in diretta su Sky Sport Arena (204 di Sky) e in chiaro su Cielo, l'emittente al canale 26 del digitale terrestre anch'essa pienamente confermata. Così come le dirette di tutte le gare della stagione, sempre disponibili in live streaming sul sito ufficiale: www.carreracupitalia.it.