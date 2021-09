La Carrera Cup Italia mette la quarta a Vallelunga con Giardelli leader e 32 iscritti

Alla luce della recente diffusione di un futuristico concept del prototipo Mission R, chissà quanto realizzabile nel medio periodo difficile predirlo ora, fa discutere un possibile futuro elettrico anche nelle corse clienti di Porsche.

Intanto, in una delle più competitive, la Carrera Cup Italia, a dare la scossa al (prossimo) futuro ci penserà già da oggi pomeriggio il quarto round stagionale a Vallelunga. Una tappa particolarmente attesa quella che si disputa sul circuito romano, che fa da doppio “ponte” in pista tra la fine di una lunga pausa estiva e quella che sarà presto la fase clou che assegnerà il titolo 2021 e più in generale tra l’inaugurazione del Porsche Experience Center Franciacorta di sabato scorso e il Porsche Festival di inizio ottobre (proprio a Franciacorta), due momenti speciali per l'attività di Porsche Italia.

La tappa del monomarca tricolore a Vallelunga sarà dunque anche un trampolino verso un entusiasmante finale di stagione per motivi sportivi e allo stesso tempo mai così sostanziali, che toccano nel profondo l’essenza della Casa di Zuffenhausen e la passione per il marchio. E le attese sono elevate.

La Carrera Cup Italia inaugura la seconda parte della stagione ripresentandosi in griglia di partenza con grandi numeri e l’aspettativa di sfide mozzafiato. Ben 32 i piloti e le rispettive 911 GT3 Cup che tornano a sfidarsi nella rincorsa ai titoli in palio nelle varie categorie, dove l’attuale equilibrio aumenta il tasso di adrenalina e nell’assoluta vede protagonisti di vertice anche gli under 23 dello Scholarship Programme.

Il rookie Alessandro Giardelli è infatti al comando di una classifica molto ravvicinata dove in tanti lo “marcano” stretto. Le due gare in programma si disputano sabato alle 17.00 con diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206) e domenica alle 13.00 live su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe sulla distanza di 28 minuti + 1 giro, saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

I protagonisti

A Vallelunga Giardelli torna al volante della 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna con la quale è reduce da 5 podi consecutivi e dalla pole position messa a segno a Imola. Un bottino che al sorprendente pilota lecchese classe 2002 è valso la testa della classifica, seppure senza aver ancora messo a segno successi parziali.

Un fattore che ricorda un po’ il Jaden Conwright del 2019 e che Giardelli, che nel frattempo si è pure tenuto ben allenato in Porsche Supercup, ha tutte le intenzioni di sfatare il prima possibile. Nel weekend il rookie di Colico dovrà innanzitutto guardarsi bene da due più esperti colleghi bresciani: Gianmarco Quaresmini e Alberto Cerqui.

Il campione 2018 (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia) è pure lui alla ricerca del primo successo stagionale e insegue a soli 5 punti di distacco; Cerqui ha invece messo a segno due squillanti vittorie a inizio stagione, ma è incappato in un difficile weekend a Imola, dopo il quale l’alfiere ufficiale del Team Q8 Hi Perform si è ritrovato terzo a 14 lunghezze dalla vetta e una voglia matta di rifarsi su un circuito dove nel 2019 vinse con pole position e giro più veloce e dove ha ottenuto il miglior crono del test pre-gara giusto ieri pomeriggio.

Rimontare sui primi sarà anche il target di Marzio Moretti. Il 19enne pilota mantovano, per la prima volta vincitore in gara 2 al Mugello con Bonaldi Motorsport - Centro Porsche Bergamo, è agganciato al treno dei migliori e a sua volta precede altri due giovani talenti del monomarca tricolore, entrambi capaci di trovare il primo trionfo personale proprio nell’ultima tappa di Imola: in gara 1 il riminese classe 1999 Giorgio Amati (Centro Porsche Firenze), compagno di squadra di Giardelli in Dinamic Motorsport; in gara 2 il bergamasco classe 2003 Leonardo Caglioni, che al suo fianco in Ombra Racing – Centro Porsche Padova ritroverà il lituano Dziugas Tovilavicius e Aldo Festante, il 21 driver campano che proprio a Vallelunga colse la sua prima pole position 12 mesi fa, oltre a Stefano Gattuso, l’esperto pilota bergamasco iscritto con la 911 GT3 Cup “targata” “Centro Porsche Torino.

Fra i già titolati e con una grande tradizione a Vallelunga, si schierano al via il campione in carica Simone Iaquinta (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Latina), in cerca della rimonta dopo il crash di Imola (e reduce dal brillante podio di Zandvoort e dalla doppia top-10 di Monza in Porsche Supercup), ed Enrico Fulgenzi, il campione 2013 alla terza presenza stagionale con il suo team EF Racing - Centro Porsche Pesaro.

Due rookie sotto ai riflettori dopo Imola saranno poi Giammarco Levorato, il pilota padovano classe 2003 alla prima stagione con Tsunami RT – Centro Porsche Verona e che proprio sul circuito del Santerno stava guidando il gruppo in gara 2 prima del contatto con Iaquinta al Tamburello, e Benedetto Strignano, il 23enne pilota di Barletta al volante della 911 GT3 Cup di AB Racing – Centri Porsche di Roma, compagine attesa al round di casa.

Oltre al sempre combattivo alfiere macedone di GDL Racing – Centro Porsche Bari Risto Vukov, completano quindi la griglia dei “Pro” le tre 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano, affidate a Daniele Cazzaniga, in cerca di riscatto dopo Imola, e ai due giovani lombardi Federico Malvestiti e Leonardo Moncini, con i suoi 17 anni il più giovane degli iscritti.

Michelin Cup

Marco Cassarà approda a Vallelunga da padrone di casa e leader della Michelin Cup. Il pilota romano di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania ha permesso al team diretto da Andrea Palma (altro personaggio romano particolarmente legato al circuito capitolino) di segnare le prime due vittorie di categoria a Imola, scavalcando in classifica Alex De Giacomi, con il quale ora si rinnoverà il duello per il titolo.

Il driver bresciano, assente in riva al Santerno per la seconda paternità arrivata proprio alla vigilia della tappa in Emilia Romagna, ritorna al volante della 911 GT3 Cup di Tsunami RT – Centro Porsche Brescia per riprendere il filotto di vittorie messe a segno a Misano e Mugello.

Fra gli attuali dominatori della categoria proveranno a inserirsi i due alfieri di AB Racing – Centri Porsche di Roma Piero Randazzo, reduce da un secondo posto a Imola, e Francesco Maria Fenici, altro pilota di casa in cerca di rivincite dopo le sfortunate vicende del round scorso.

Attenzione però anche a Gianluca Giorgi (Ebimotors - Centro Porsche Varese) e Diego Locanto (Krypton Motorsport), al primo podio personale 2021 nello scorso round e pure lui, come Iaquinta, al volante di una 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Latina, altro dealer che a Vallelunga tiene particolarmente.

Con il team Ebimotors si schierano poi Gianluigi Piccioli, Luigi Peroni (Centro Porsche Varese) e Paolo Venerosi Pesciolini (Centro Porsche Firenze), quest’ultimo due volte a punti a Imola, mentre sono confermati con il Team Malucelli il sammarinese Marco Galassi (Centro Porsche Mantova) e Max Donzelli (Centro Porsche Modena), entrambi in crescita a livello di performance. Al rientro sotto bandiera lussemburghese è invece Gabriel Rindone, già in azione al Mugello, dove con EF Racing – Centro Porsche Pesaro aveva ottenuto due quarti posti a inizio luglio.

Un duello di vertice è atteso pure nella Silver Cup, la categoria riservata alle 911 GT3 Cup modello 991 gen.I attualmente comandata da Max Montagnese, dominatore delle ultime tre gare. L’alfiere calabrese del Team Malucelli - Centro Porsche Catania dovrà ancora una volta difendersi dagli attacchi del sempre tenace Davide Scannicchio, che con il team ZRS Motorsport lo insegue staccato di soli 6 punti, oltre a ritrovare in griglia il compagno di squadra Marco Parisini.

Programma completo e tv

All’Autodromo di Vallelunga il quarto round 2021 prende il via venerdì con un’ora di prove libere a partire dalle 15.00. Sabato il programma del weekend prosegue con le qualifiche: prima mezzora della Porsche Qualifying 1 alle 11.15 e sessione finale (PQ2) alle 11.50 con i top-12 che si sfidano per contendersi la pole position di gara 1, al via alle 17.00 in diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206). Con la griglia invertita dei primi 6 classificati in gara 1, domenica alle 13.00 si disputa gara 2, trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Le classifiche (sub judice)

Assoluta: 1. Giardelli 118; 2. Quaresmini 113; 3. Cerqui 104; 4. Moretti 96; 5. Caglioni 78; 6. Amati 70.

Michelin Cup: 1. Cassarà 54; 2. De Giacomi 44; 3. Corradina 24; 4. Randazzo 23; 5. Giorgi e Locanto 12.

Silver Cup: 1. Montagnese 33; 2. Scannicchio 27; 3. Parisini 16; 4. Biolghini 11; 5. Scarpellini 6.

Team: 1. Dinamic Motorsport 240; 2. Tsunami RT 172; 3. Ombra Racing 161; 4. Bonaldi Motorsport 101; 5. Ghinzani Arco Motorsport 77.

Gli iscritti per Vallelunga

N. Pilota Team 3 Marzio Moretti Bonaldi Motorsport 4 Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport 8 Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Dziungas Tovilavicious Ombra Racing 15 Aldo Festante Ombra Racing 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 18 Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 25 Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport 27 Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano AB Racing 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 38 Simone Iaquinta Dinamic Motorsport 39 Stefano Gattuso Ombra Racing 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 66 Paolo Veronesi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi Ebimotors 71 Gianluigi Piccioli Ebimotors 72 Diego Locanto Krypton Motorsport 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 88 Piergiacomo Randazzo AB Racing 91 Gabriel Rindone EF Racing 99 Max Donzelli Team Malucelli