La Porsche Carrera Cup Italia è al lavoro sul calendario 2020

L'emergenza legata alla diffusione del coronavirus costringerà i vari campionati automobilistici a ridisegnare il calendario della nuova stagione. Così anche Porsche Italia è tornata a lavorare sulla ridefinizione delle date 2020 della Carrera Cup Italia.

Il monomarca tricolore è in costante confronto con ACI Sport per studiare soluzioni alternative rispetto all'agenda precedentemente stilata, con la serie delle 911 GT3 Cup legata agli ACI Racing Weekend in sei dei sette appuntamenti previsti (ai quali aggiungere quello del Porsche Festival in ottobre).

Il fatto che tutti i campionati in pista non siano iniziati e che al via teorico mancherebbe un mese e mezzo consente ancora una ripianificazione del 2020 nell'interesse di tutte le parti coinvolte e degli addetti ai lavori. Anche se sono attesi cambiamenti per alcune date (prevedibilmente quelle iniziali), una delle priorità è riuscire a confermare per intero il numero di appuntamenti inizialmente previsto.

"Con l'obiettivo di permettere lo svolgimento degli interi campionati e comunque del maggior numero di appuntamenti possibili - riporta una nota della federazione nazionale e che di conseguenza riguarda anche la Carrera Cup Italia -, ACI Sport ha predisposto alcune soluzioni alternative che, attualmente, consentono lo svolgimento del programma di tutti i campionati italiani e dei trofei monomarca inseriti negli ACI Racing Weekend nel numero delle prove previste originariamente. L’utilizzo dei mesi meno affollati e il prolungamento della fine della stagione rendono attualmente possibile il recupero di tutte le manifestazioni".