La Carrera Cup Italia riparte da Misano, orari e tv del weekend

Carica lettore audio

Riaccende i motori e insieme fari e riflettori la Porsche Carrera Cup Italia, che disputa nel weekend a Misano il secondo round stagionale. Come da tradizione negli ultimi anni, in riva all'Adriatico sarà un fine settimana con sfide in pista tra notte e giorno, oltre che un'altra prova con una valanga di iscritti: ben 36 piloti e 17 team al via (fra questi Jorge Lorenzo, che sarà davvero curioso vedere in azione sulle quattro ruote su una pista che tante volte ha affrontato nel Motomondiale).

Il secondo atto 2022 del monomarca tricolore sarà preceduto dal test pre-gara in esclusiva in programma giovedì 2 giugno con lungo turno pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00. Già nell'occasione dovrebbe diventare protagonista anche il primo, vero caldo stagionale, con l'estate in procinto di esplodere proprio in questa settimana.

Sarà una variabile in più, così come lo saranno i riferimenti e le condizioni che i protagonisti troveranno con il buio. Al Misano World Circuit i semafori della serie di Porsche Italia diventeranno verdi venerdì 3 giugno dando il la agli 80 minuti di prove libere dalle 20.40 alle 22.00.

Sabato le qualifiche decidono lo schieramento di gara 1 a partire dalle 12.00 nei 35 minuti della PQ1 e poi dalle 12.45 alle 13.00 nella sessione finale (PQ2) riservata ai migliori 15 e che assegnerà una rovente (in tutti i sensi) pole position.

Gara 1 prende il via in notturna alle 21.20 con diretta tv su Sky Sport Uno (Sky 201), segnando la prima volta della Carrera Cup Italia in prima serata sul canale principale del network sportivo. Domenica gara 2 completa il weekend con partenza alle 12.35 e diretta su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre).

Entrambe le gare saranno raccontate con la consueta dovizia di particolari dall'appassionata voce di Guido Schittone e saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.