La Carrera Cup Italia in diretta e on demand su DAZN!

La Porsche Carrera Cup Italia approda per la prima volta su Dazn, che trasmetterà in diretta e on demand tutte le gare a partire dal primo round stagionale al via il prossimo weekend al Misano World Circuit, fra l'altro con la prima corsa della stagione sabato sera nella spettacolare notturna prevista nel prime time delle 21.00.

Dazn, la piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo presente in oltre 200 mercati, ha annunciato oggi di essere il broadcaster ufficiale del monomarca di Porsche Italia per la stagione 2024, che sarà disponibile live e on demand in app arricchendo così l'offerta multisport della stessa Dazn nel nostro Paese.

Le corse saranno trasmesse in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita; per vivere l’adrenalina di tutte le gare e dei contenuti on demand della stagione sarà sufficiente avere un abbonamento Dazn attivo o andare su http//dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi inserendo e-mail, nome e cognome.

Oltre alla possibilità di seguire live, gli utenti Dazn potranno fruire i contenuti della Carrera Cup Italia (sia le gare sia gli highlights) anche in un secondo momento: i contenuti rimarranno a disposizione di tifosi, appassionati e curiosi, che potranno guardarli on demand anche successivamente.