La Carrera Cup Italia brilla sui podi della Supercup

Ci voleva l’ultimo atto 2023 a Monza per ritrovare un pilota italiano sul podio assoluto della Porsche Supercup. Simone Iaquinta, in grande rimonta dalla quinta fila di partenza, ha concluso il suo 2023 nel monomarca internazionale con un brillante terzo posto sul podio, condiviso con il vincitore di tappa il britannico Harry King e con l’olandese Larry Ten Voorde.

Non un podio qualsiasi per il driver calabrese già due volte campione della Porsche Carrera Cup Italia: grazie a questo terzo posto Iaquinta è anche entrato nella top-10 finale di campionato e a Monza ha dunque già ritrovato “da vicino” quel Ten Voorde che proprio sul circuito brianzolo tornerà a sfidare proprio in Carrera Cup Italia alla ripresa del monomarca tricolore nel weekend del 17 settembre.

“Ci tenevo a chiudere il campionato in casa con una bella prestazione - ha detto Simone dopo il podio -; nonostante il decimo posto in griglia ottenuto durante le qualifiche non ho mai smesso di credere che avremmo potuto portare in alto i colori italiani. Ringrazio il team Huber per il duro lavoro nonostante gli ultimi momenti difficili. E anche il team Ghinzani che per questa gara mi ha prestato il nostro ingegnere Riccardo. Questo terzo posto è un risultato fantastico per tutti noi”.

Oltre a Iaquinta e Ten Voorde, in ottica Carrera Cup Italia un altro pretendente al titolo 2023, Giorgio Amati, rientrerà nella serie di casa forte del secondo posto conquistato in Supercup fra i rookie. Un podio prezioso anche quello del giovane riminese del team Dinamic, settimo assoluto sul traguardo dell’Autodromo Nazionale. Meno fortunate, invece, le prove di Gianmarco Quaresmini (22°) e Jorge Lorenzo (24°).

Tra le “vecchie” conoscenze della Carrera Cup Italia, in azione c’erano anche gli alfieri di Ombra Racing Keagan Masters (il giovane sudafricano si è classificato decimo assoluto) e Risto Vukov (il macedone ha invece concluso 17°) e il canadese due volte titolato della Michelin Cup Bashar Mardini (18° al traguardo).