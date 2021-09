Innocenti: "Nardò e Franciacorta, le finalità diverse di Porsche"

Quando dici "Porsche", parli di uno dei brand automobilistici per antonomasia, capaci come pochi altri al mondo di solleticare le corde emotive di milioni di appassionati sparsi per i cinque continenti.

Leggi anche: Il nuovo capo di Porsche Motorsport è Thomas Laudenbach

Nel nord Italia, farà sicuramente piacere agli amanti del marchio, sorge il più grande Porsche Experience Center del mondo, capace di offrire come pochi altri eguali servizi all'avanguardia a 360°. A ciò si aggiunge la presenza della pista di Franciacorta, vero cuore della location, che vedrà disputarsi nel 2021 una tappa del monomarca Carrera Cup Italia.

La presenza nel portfolio Porsche di un centro simile, tuttavia, non deve spaventare Nardò: le finalità delle due strutture rimangono differenti, come ci spiega direttamente Pietro Innocenti, CEO di Porsche Italia.