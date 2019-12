Il Team Duell Race pensa già al 2020 con la Porsche

Tra i programmi della squadra padovana c’è la conferma della partecipazione al Porsche Carrera Cup Italia, i piloti al momento sono da definire.

Il veterano Vincenzo Sauto sarà di nuovo in pista, questa volta lo farà nel Campionato GT targato Gruppo Peroni.

Il pilota siciliano, ma meranese di adozione, da molti anni si diletta al volante di potenti vetture GT, dal Ferrari Challenge al Lotus Cup e infine il Campionato Italiano Gran Turismo. Affronterà la stagione in “solitaria” e di sicuro saprà farsi valere.

Confermata la presenza di Eugenio Pisani nel GT Open, il compagno è ancora in via di definizione.

Da definire anche i piloti per il Porsche Carrera Cup Italia. A disposizione del Team Duell Race ci sono tre Porsche, due 911 GT3 Cup del 2018 con il motore 4l e una 911 GT3 Cup 2016 con il propulsore da 3.8l.

"Sono molto felice di come si sta definendo la stagione 2020, abbiamo diverse richieste e in base agli impegni presi e le concomitanze, cercheremo di avere un quadro completo al più presto", dice Gomboso.