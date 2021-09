Carrera Cup Italia, Franciacorta 10 anni dopo e i 2 leader senza vittorie

Cerqui-Iaquinta-Cerqui-Moretti-Amati-Caglioni-Caglioni-Fulgenzi. Sono i 6 vincitori delle 8 gare finora disputate nei quattro round della Porsche Carrera Cup Italia 2021. Niente di strano non fosse che nessuno di loro è al comando della classifica.

Caso forse unico nella storia delle corse, in vista del rush finale della lotta per il titolo sono addirittura due i capoclassifica, Giardelli e Quaresmini, e nessuno di loro in stagione è ancora riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Alla vigilia del penultimo atto stagionale, con la Carrera Cup Italia che dopo 10 anni torna sul circuito di Franciacorta, nel frattempo diventato parte dell'innovativo progetto di Porsche Italia inaugurato l'11 settembre e diventato Porsche Experience Center più grande del mondo, la situazione di campionato conferma l'equilibrio generale e l'importanza di essere il più regolari possibile nei risultati sul podio. Tutto a garanzia dello spettacolo.

Tanto più che si torna anche nel contesto più iconico, il Porsche Festival, che dopo la pausa forzata del 2020 arriva alla sesta edizione con tante iniziative, novità e occasioni di divertimento e intrattenimento per i visitatori, potendo contare per la prima volta proprio sulle nuove aree esperienziali del PEC Franciacorta.

E nell'occasione, lo show promesso dalla Carrera Cup Italia sarà addirittura doppio. Oltre a eguagliare il record di 34 vetture al via già segnato al Mugello in luglio, per la prima volta il programma in pista raddoppia con due griglie separate e quindi due gare dedicate esclusivamente ai piloti Pro in lotta per la classifica assoluta e due per i protagonisti di Michelin Cup / Silver Cup.

Vista la perfetta parità nella entrylist, i due schieramenti saranno composti da 17 piloti ciascuno. Tutte le quattro gare da 28 minuti + 1 giro saranno disponibili in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it; quelle dei Pro in lotta per il titolo saranno trasmesse anche in tv gara 1 sabato alle 17.00 su Sky Sport Action (Sky 206) e gara 2 domenica alle 13.00 su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Oltre alla telecronaca di Guido Schittone, voce e volto del Festival saranno anche i noti conduttori Sky Federica Masolin e Matteo Bobbi.

Pro

Dunque la lotta al titolo riprende con la classifica che vede a pari merito Alessandro Giardelli, il 18enne rookie lecchese di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna, rivelazione della stagione, e Gianmarco Quaresmini, il già campione 2018 di Tsunami RT – Centro Porsche Brescia che a Castrezzato è atteso all’appuntamento di casa.

Così come un altro esperto pilota bresciano, Alberto Cerqui. Il portacolori ufficiale del Team Q8 Hi Perform insegue al terzo posto staccato di appena 8 punti. Non lontano dalla vetta, ritorna alla carica Leonardo Caglioni, altro giovanissimo dello Scholarship Programme capace di sorprendere in particolare a Imola (vittoria in gara 2) e nello scorso appuntamento di Vallelunga (pole e vittoria in gara 1).

In Ombra Racing – Centro Porsche Padova, il driver bergamasco classe 2003 ritroverà i compagni di squadra Aldo Festante, chiamato alla rimonta, e Dziugas Tovilavicius, oltre a Stefano Gattuso, l’esperto pilota bergamasco iscritto con la 911 GT3 Cup “targata” “Centro Porsche Torino.

Fra gli under 23, saranno tutti in cerca di un ulteriore step di crescita e risultati sulle rispettive 911 GT3 Cup il 19enne mantovano di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo Marzio Moretti, vincitore in gara 2 al Mugello e ancora in lotta per il titolo, il riminese classe 1999 Giorgio Amati (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Firenze), vincitore in gara 1 a Imola, il 23enne pilota di Barletta Benedetto Strignano (AB Racing – Centri Porsche di Roma) c il padovano classe 2003 Giammarco Levorato, alla prima stagione con Tsunami RT – Centro Porsche Verona.

Fra i già titolati, invece, tornano con differenti motivazioni il campione in carica Simone Iaquinta (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Latina), che deve riscattare l’ultima trasferta, ed Enrico Fulgenzi, il campione 2013 a caccia di conferme dopo che in gara 2 a Vallelunga è tornato al successo portando in dote al suo team EF Racing - Centro Porsche Pesaro la prima vittoria nella serie.

Proprio in quest’ultima occasione la fortuna non aveva arriso a Daniele Cazzaniga, il driver brianzolo che riparte alla guida del terzetto di piloti lombardi del team Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano completato da Federico Malvestiti e Leonardo Moncini, classe 2004 e il più giovane degli iscritti.

Fra i protagonisti delle due gare dei Pro, a Franciacorta punta a quell’exploit non ancora riuscito in stagione anche Risto Vukov, alfiere macedone di GDL Racing – Centro Porsche Bari.

Michelin e SIlver

Per la prima volta protagonisti di due gare a loro esclusivamente dedicate, al Porsche Festival saranno in azione con ulteriori stimoli i gentleman driver della Michelin Cup, che oltre alla vittoria potranno inseguire anche quella che a Franciacorta sarà una vera e propria pole position.

L’attuale leader Marco Cassarà ha vissuto un weekend dai due volti nella sua prova di casa a Vallelunga e, dopo il ripristino della vettura a seguito dell'uscita in gara 2, riparte insieme a Raptor Engineering – Centro Porsche Catania con l’obiettivo di difendere la leadership dai sicuri attacchi di Alex De Giacomi. E stavolta sarà il pilota di Tsunami RT – Centro Porsche Brescia a competere sul circuito di casa.

Fra i duellanti per il titolo cercheranno di inserirsi i due alfieri di AB Racing – Centri Porsche di Roma Piero Randazzo e Francesco Maria Fenici, reduce dal primo trionfo nella categoria. Riflettori puntati anche sul rientrante Andreas Corradina (Huber Racing), su Gianluca Giorgi (Ebimotors - Centro Porsche Varese) e su Diego Locanto (Krypton Motorsport – Centro Porsche Latina), mentre Gianluigi Piccioli (Ebimotors) e il sammarinese Marco Galassi (Team Malucelli – Centro Porsche Mantova) proveranno a confermarsi dopo il primo podio stagionale colto a Vallelunga.

Nelle gare riservate ai Michelin Cup sono due le new-entry assolute: Alessandro Poli, che riporterà in azione il team TDE, e Shintaro Akatsu, pilota giapponese al quale EF Racing – Centro Porsche Pesaro sta seguendo nel fare sempre più esperienza. Tornando ai protagonisti abituali della stagione, con Ebimotors si schierano pure Luigi Peroni (Centro Porsche Varese) e Paolo Venerosi Pesciolini (Centro Porsche Firenze).

Max Donzelli (Centro Porsche Modena) completa invece il Team Malucelli, che schiera due ulteriori auto nella Silver Cup, categoria riservata alle 911 GT3 Cup modello 991 gen.I dove Max Montagnese (Centro Porsche Catania) è saldamente al comando su Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e sul compagno di squadra Marco Parisini e avrà la possibilità di chiudere matematicamente i conti proprio al PEC Franciacorta.

Programma completo

Dunque per la prima volta il programma della Carrera Cup Italia si sdoppia. Sul circuito bresciano, che misura 2519 metri, l’unica sessione in comune con tutti i 34 iscritti in pista sarà quella delle prime prove libere che venerdì 1° ottobre apre il weekend dalle 8.50 alle 9.50. Seguirà il secondo turno di libere da 55 minuti per i Pro alle 9.55 e per i Michelin/Silver alle 10.55.

Venerdì pomeriggio spazio alle qualifiche (turno da 25 minuti): quelle Michelin/Silver alle 16.45, mentre i Pro si contenderanno la pole position di gara 1 dalle 17.25.

Sabato le prime gare del weekend sono in programma alle 13.00 per i Michelin/Silver e alle 17.00 per i Pro (quest’ultima sarà trasmessa in tv dalle 17.00 su Sky Sport Action - Sky 206).

Le rispettive gara 2 prendono il via alle 9.15 per i Michelin/Silver e alle 13.00 per i Pro, quest’ultima come di consueto in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Tutte le 4 gare del weekend più atteso saranno trasmesse in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Le classifiche

Assoluta: 1. Giardelli e Quaresmini 151; 3. Cerqui 143; 4. Caglioni 127; 5. Moretti 116; 6. Fulgenzi 84.

Michelin Cup: 1. Cassarà 65; 2. De Giacomi 56; 3. Randazzo 27; 4. Corradina 24; 5. Fenici 15.

Silver Cup: 1. Montagnese 44; 2. Scannicchio 35; 3. Parisini 22; 4. Biolghini 11; 5. Scarpellini 6.

Team: 1. Dinamic Motorsport 283; 2. Ombra Racing 229; 3.Tsunami RT 222; 4. Bonaldi Motorsport 125; 5. Ghinzani Arco Motorsport 108.

Gli iscritti per Franciacorta

N. Pilota Team 3 Marzio Moretti Bonaldi Motorsport 4 Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport 8 Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Dziungas Tovilavicious Ombra Racing 15 Aldo Festante Ombra Racing 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 18 Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 25 Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport 27 Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano AB Racing 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 38 Simone Iaquinta Dinamic Motorsport 39 Stefano Gattuso Ombra Racing 40 Risto Vukov GDL Racing Michelin Cup 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 66 Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi Ebimotors 71 Gianluigi Piccioli Ebimotors 72 Diego Locanto Krypton Motorsport 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 82 Andrea Corradina Huber Racing 85 Alessandro Poli The Driving Experiences 88 Piergiacomo Randazzo AB Racing 92 Shintaro Akatsu EF Racing 99 Max Donzelli Team Malucelli