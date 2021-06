Glo è nuovo partner sulle vetture della Carrera Cup Italia

E' approdato un nuovo brand sulle 911 GT3 Cup della Porsche Carrera Cup Italia. Glo, marchio di punta di British American Tobacco per i prodotti a tabacco riscaldato (come le sigarette elettroniche), ha infatti deciso di affiancare in qualità di official partner il monomarca tricolore, che tra record di iscritti e due gare mozzafiato vinte da Alberto Cerqui e Simone Iaquinta ha aperto la sua 15esima edizione il 4-6 giugno scorso a Misano.

Metaforicamente, dunque, ora insieme agli oltre 30 iscritti al campionato corre anche Glo, presente con il proprio logo su tutti gli alettoni delle vetture e sull’uniforme dei piloti per una partnership che, comunica l'azienda, “si fonda sulla condivisione di valori come tecnologia, design e innovazione”. Con i suoi dispositivi che riscaldano il tabacco senza combustione, “Glo si pone infatti come alternativa innovativa alla sigaretta tradizionale”.