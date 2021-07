Giardelli pronto per la Carrera Cup Italia al Mugello

Per Alessandro Giardelli è il momento di ritornare in pista per il secondo doppio appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia. Teatro dell’evento il circuito toscano del Mugello, famoso per i suoi saliscendi e per l’elevato contenuto tecnico.

Per il pilota del team Dinamic Motorsport, il circuito toscano è un banco di prova per confermare le buone prestazioni messe in pista a Misano, dove era debuttante. Alessandro ha già preso confidenza con la Porsche 911 GT3 Cup con ben 485 cv di potenza.

Il programma vede al venerdì la sessione di sessanta minuti dedicata alle prove libere dalle 15.25 alle 16.25. Sabato mattina inizia la lotta per la qualifica e Super Pole a partire dalle 11.35 fino alle 12.20. gara 1 vedrà scattare il semaforo verde alle 17.20 sulla distanza di 28 minuti più un giro, mentre gara 2 prenderà il via domenica alle ore 13.00, sempre sulla medesima distanza.

Da tenere in considerazione le temperature esterne, per via della pressione e usura degli pneumatici e le interne, il caldo nell’abitacolo, tipico di una vettura da corsa, può fare la differenza sulla tenuta fisica dei piloti.

"Sono pronto per questo secondo appuntamento, non vedo l’ora di risalire in macchina. Il Mugello è una pista che mi piace molto e come sempre sono pronto a dare il massimo. Voglio confermare le buone prestazioni di Misano, migliorarle e aumentare l’esperienza con questa incredibile vettura. Devo ringraziare i miei sponsor, il mio coach Max Pigoli e il mio ingegnere Bruno Chiazzaro e il Team Dinamic Motorsport", ha detto Alessandro Giardelli.