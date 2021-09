Giardelli ancora leader Carrera Cup, pensando a Franciacorta

Come non mai, la quindicesima edizione del Porsche Carrera Cup Italia risulta una delle più competitive, con un livello dei piloti incredibile.

Buono il lavoro svolto dal lombardo con il Team Dinamic Motorsport fin dalle Prove Libere; nella prima qualifica è stato il più veloce con 1’34”219, mentre nella seconda è arrivata solo la quinta posizione.

Bello spunto in Gara 1 dove Giardelli si è subito portato nel gruppo di testa, ma gara rovinata da un concorrente che lo ha toccato, mandandolo in testacoda e riprendendo repentinamente per chiudere in sesta posizione sotto la bandiera a scacchi, con punti importanti per il campionato.

Gara 2 caratterizzata da tre safety Car che hanno condizionato tutto l’andamento della frazione. Per il lariano c’è stata sempre la massima concentrazione, senza nessun problema alle ripartenze. Grande battaglia fin sotto la bandiera a scacchi, agguantando la seconda posizione.

Il pilota della Dinamic Motorsport riparte da Vallelunga con la testa della classifica a pari merito con Quaresmini. Il prossimo appuntamento sarà al Porsche Experience di Franciacorta nel weekend dell'1-3 Ottobre.

"Weekend impegnativo come sempre, comunque positivo - afferma Giardelli - Peccato per Gara 1 dove sono stato toccato perdendo il contatto con il gruppo di testa. Ho portato a casa punti e questo conta molto".

"Gara 2 piuttosto frenetica con le tre safety car, ho cercato di mantenere la concentrazione. Alla fine il secondo posto mi permette di rimanere in testa alla classifica. La testa va ora a Franciacorta in “casa” Porsche, sarà molto emozionante".