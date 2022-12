Carrera Night: a Franciacorta la festa è stata di Quaresmini

Carica lettore audio

Il Porsche Experience Center di Franciacorta è la casa della Carrera Cup Italia. Anche quest’anno la prestigiosa location bresciana è stata la sede della Carrera Night, l’evento che con la premiazione della 16esima edizione del monomarca tricolore più rappresentativo, chiude una stagione 2022 straordinaria.

Presentata dai volti di Sky, Davide Camicioli e Matteo Bobbi, la serata ha segnato il tributo di Gianmarco Quaresmini, bresciano di 26 anni, al suo secondo titolo in Carrera Cup Italia: il portacolori del team Ombra – Centri Porsche Brescia ha bissato il titolo conquistato nel 2018.

Gianmarco ha già fatto sapere che vorrà onorare il campionato conquistato, partecipando anche il prossimo anno alla serie tricolore Porsche, ma non ha nascosto l’ambizione di voler provare a vincere nel 2023 la SupercCup, vale a dire la serie internazionale che segue il calendario di molti GP di Formula 1.

All’appuntamento di Franciacorta non ha voluto mancare Keagan Masters che ha lottato per il primato fino a Gara 1 dell’ultimo appuntamento al Mugello. Il 22enne è arrivato appositamente dal Sudafrica per ricevere il suo meritato trofeo: Keagan, infatti, non è residente in Italia, ma ha scelto la Carrera Cup Italia per cercare il suo lancio in Europa. Il pilota dell’AB Racing – Centri Porsche Roma ha chiuso al posto d’onore non effettuando test e non conoscendo le nostre piste, ma dimostrando una naturale velocità che è frutto di un grande talento.

Marco Cassarà alla Carrera Night con la Coppa della Michelin Cup

E non è affatto casuale che Masters risultando il miglior giovane dello Scholarship Programme si sia meritato di andare a Jerez dal 22 al 24 novembre per partecipare all’International Shoot Out, cioè la sfida finale tra i più meritevoli giovani piloti provenienti dalle varie Carrera Cup nazionali con in palio la possibilità di diventare pilota Junior Porsche. In Spagna c’era anche Giorgio Amati (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano) come wild card: la Casa tedesca deve ancora ufficializzare chi sarà promosso al ruolo di pilota ufficiale junior.

Terzo posto per Diego Bertonelli, alfiere di BeDriver – Centro Porsche Piacenza, squadra al debutto fra le 17 che hanno animato il campionato con un picco di 37 vetture in griglia visto che si sono sommate le nuove 992 da 510 cavalli alla versione precedente.

Nella Michelin Cup successo di Marco Cassarà (Raptor Engineering - Centro Porsche Catania) davanti all’acerrimo rivale Alex De Giacomi (Tsunami RT) e al rientrante Alberto De Amicis (Ebimotors). Nella Silver Cup affermazione di Davide Scannicchio (ZRS Motorsport).