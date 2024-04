Carrera Cup Italia | Villorba Corse rinnova e cala il tris!

Del tutto rinnovato il roster di Villorba Corse per la campagna 2024 nella Porsche Carrera Cup Italia. E ne faranno parte due rookie e un gentleman driver, con la squadra che quindi sarà al via su tutti i fronti della prestigiosa serie di Porsche Italia e ha aumentato a tre (rispetto ai due dello scorso anno) gli esemplari di Porsche 911 GT3 Cup schierate in partnership con il Centro Porsche Treviso.

Lievita così la presenza e il coinvolgimento delle due realtà venete nel più ambito monomarca nazionale dopo aver concluso da vicecampioni fra i Team e terzi nella classifica piloti con Riccardo Agostini al termine della stagione scorsa.

I tre alfieri di Villorba Corse - Centro Porsche Treviso, assai diversi per esperienze e trascorsi, sono i nuovi e giovani Steven Giacon e Nicholas Pujatti e il driver romeno Horia-Traian Chirigut, che con la scuderia ha partecipato a una tappa della Carrera Cup Italia già lo scorso anno a Monza.

Giacon e Pujatti saranno all’esordio assoluto in campionato e vista la loro giovane età saranno entrambi inseriti nello Scholarship Programme, il progetto di coaching che Porsche Italia riserva agli under 23.

Steven Giacon sarà alla prima stagione nel monomarca delle 911 GT3 Cup ma anche nel Gran Turismo in generale. Classe 2003, il pilota padovano proviene da una famiglia che vanta una solida tradizione “racing” (tra l'altro il fratello maggiore Jonathan ha partecipato proprio alla Carrera Cup Italia nel 2017) e dalle corse Turismo, dove vanta diverse presenze nelle serie TCR ed è reduce da una stagione di vertice nella BMW M2 CS Racing Cup Italia.

Pordenonese, classe 2007 e 16 anni compiuti il 13 dicembre scorso, Nicholas Pujatti, già annunciato in dicembre, proviene invece dal mondo del karting e dopo una serie di test effettuati proprio con Villorba Corse è ora pronto per il debutto nelle corse in auto: per lui il 2024 nella Carrera Cup Italia rappresenta la stagione che segnerà l’inizio della sua carriera automobilistica.

Horia-Traian Chirigut, pilota romeno con esperienze perlopiù nel Turismo, come accennato non è un protagonista del tutto nuovo con i colori di Villorba Corse e sarà il primo alfiere della scuderia iscritto per un’intera stagione fra i contendenti della Michelin Cup, la categoria riservata ai piloti amatoriali o semi-professionisti over 30.

Il team principal Raimondo Amadio ha dichiarato: “Schierare tre vetture è la conferma del progetto inaugurato con il Centro Porsche Treviso, che in tre anni è triplicato un passo alla volta e questo è il primo motivo di soddisfazione e orgoglio. Nella categoria Pro abbiamo puntato sui giovanissimi con un programma di medio-periodo che agevolerà la loro crescita e quest’anno per la prima volta aggiungiamo in pianta stabile un pilota nella categoria della Michelin Cup, anche sposando in toto lo spirito sportivo di Porsche. L’obiettivo della squadra è mettere a disposizione il miglior know-how e il massimo impegno tecnico e sportivo per consentire a tutti i nostri portacolori di migliorarsi e ben figurare in un campionato che si contraddistingue per l’elevato livello competitivo e che vede sempre più rookie al via”.

La Carrera Cup Italia 2024 si articola su sei round (ciascun weekend con due gare da 30 minuti + 1 giro) e dopo l’esordio del 3-5 maggio a Misano toccherà i circuiti di Imola, Mugello, di nuovo Imola e Vallelunga per concludersi il 6 ottobre a Monza. Prologo 2024 sarà il test ufficiale in programma a Imola l’11 aprile.