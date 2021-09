Carrera Cup Italia, Vallelunga: verifiche in corso mentre rispunta il sole

Rispunta il sole sull'Autodromo di Vallelunga, pronto a ospitare il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia, le cui prove libere scattano nel pomeriggio in vista di qualifiche e gara 1 di domani e gara 2 di domenica.

Il paddock del monomarca tricolore si è completato con gli assenti di ieri portando agli effettivi 32 (in 28 invece hanno girato nel test pre-gara) i partecipanti al cruciale weekend romano, che apre la seconda parte di stagione dopo due mesi di pausa.

Le verifiche sono in corso e soprattutto il meteo è in miglioramento dopo i tre scrosci di pioggia susseguitisi fino a ora di pranzo. Radio paddock al momento dà sole per l'intero fine settimana, in effetti, ma pure ieri nell'ultima ora dei test alcune goccioline hanno disturbato la sessione, in particolare quella di chi proprio in quei frangenti aveva deciso di montare un set di Michelin nuove per provare il passo da qualifica.

In tanti in realtà hanno più che altro lamentato una certa carenza di grip rispetto al passato e quindi l'ora di libere di oggi sarà particolarmente interessante per capire se la pista sia migliorata, anche perché in effetti i tempi di ieri non hanno minimamente avvicinato i riscontri più recenti delle 911 GT3 Cup (il miglior crono di Alberto Cerqui (1'34"184) è a oltre 8 decimi dalla pole 2020 di Aldo Festante (che è il record: 1'33"352).

Al di là di una Vallelunga un po' più lenta del consueto, c'è pure da considerare che in diversi si sono nascosti nelle 4 ore del test e che non tutti (Cerqui compreso) hanno utilizzato due set di gomme nuove. La situazione è dunque ancora tutta da svelare, con la speranza, per tutti nel paddock, che il meteo oggi possa reggere davvero...