Carrera Cup Italia, Vallelunga: tutte le new-entry pronte per le libere

Briefing piloti svolto, verifiche in corso e tutti pronti nel paddock della Porsche Carrera Cup Italia per dare il via a Vallelunga a un quarto round 2020 fondamentale in ogni categoria in vista del rush finale di stagione.

Le libere si disputeranno a breve in condizioni meteo perfette e con temperature calde che si aggirano intorno a 30-31 gradi. Preparativi ultimati per i 29 piloti e le 27 auto al via, record della serie tricolore sul tracciato romano, con la numero 69 di GDL Racing per Montagnese/Donzelli (che sperano di massimizzare il lavoro nel turno odierno) pronta a riprendere la via della pista dopo i capricci al cambio di ieri nel test pre-gara e la numero 66 del nuovo arrivato team di Enrico Fulgenzi condotta dalla new-entry della Michelin Cup Gabriel Rindone, riparata all'anteriore dopo il fuoripista del test causato da un'incomprensione.

Non iscritto alla tappa che segna l'inizio della seconda parte di stagione, altrimenti le 911 GT3 presenti a Vallelunga sarebbero state addirittura 28, non ci sarà Diego Locanto, assente giustificato. Il gentleman driver di origini siciliane è stato impossibilitato a schierarsi a causa dello stop forzato della sua vettura, rimasta danneggiata all'anteriore dopo un'uscita di pista occorsa nei giorni scorsi mentre la stava utilizzando un altro pilota.

Tornando alle novità, nel paddock è presente il rookie Benny Strignano all'esordio con i colori AB Racing - Centri Porsche di Roma proprio nella gara di casa del team, con il quale il 22enne pilota pugliese proveniente dal karting è intenzionato a prendere parte al resto della stagione.

Bella mostra di sé fanno poi le 4 auto dell'Enrico Fulgenzi Racing con l'inedita livrea, dai "contorni" molto Porsche e dal colore che il campione 2013 ha ormai adottato a tutto tondo e già sfoggiato nel 2019. Proprio il driver jesino ieri nel test è stato a un passo da far segnare il miglior tempo, sfuggitogli di un soffio per merito di Aldo Festante (autore di un interessante 1'33"870).

Il 22enne pilota campano di Ombra Racing ha così commentato l'exploit di giovedì in vista degli impegni odierni e della qualifica e gara 1 di sabato: "Sono contento. Con il team abbiamo provato delle soluzioni differenti e abbiamo trovato qualcosa che mi aiuta molto ad adattarmi. Sembra che almeno su questa pista possiamo fare il passo che finora ci ha separato dai primissimi. Dobbiamo essere costanti fino alla fine della stagione. La pista era più calda rispetto all'anno scorso, la situazione di grip non era ottimale. Il crono è stato migliore, però, credo sia dovuta alla progressione che ho avuto con il team. Dodici mesi fa ero alla mia primissima gara. Ora dobbiamo ripeterci in condizioni ottimali sabato, mentre oggi mi concentro sul passo gara".