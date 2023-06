Carrera Cup Italia | Vallelunga: Quaresmini si conferma nelle libere

Dopo il miglior tempo nel test di stamattina in 1'34"323, nel pomeriggio del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Vallelunga Gianmarco Quaresmini si è ripetuto firmando anche il turno di libere in 1'34"624.

Il campione in carica, sceso in pista soltanto nella seconda mezzora del turno, ha immediatamente trovato il ritmo giusto e nel finale, dopo una sosta ai box per gommatura più fresca, ha mantenuto in cima alla lista tempi la 911 GT3 Cup by Dinamic Motorsport, il team apparso al momento più convincente sul circuito romano, dove ha piazzato altri due alfieri in top-10.

Ma andiamo per gradi, perché su ritmi elevati ha spesso e volentieri girato anche Matteo Malucelli. Il driver forlivese del Team Malucelli ha concluso il turno a 3 decimi dal bresciano, ma dando l'impressione di non affondare mai nel momento decisivo per cercare la prestazione pura.

Alle sue spalle la classifica torna a farsi compatta. Distacchi risicati quelli rimediati da Simone Iaquinta, terzo con Ghinzani Arco Motorsport, Giorgio Amati, subito convincente con la seconda 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport dopo aver saltato i test, e Diego Bertonelli, anche lui apparso molto convincente con Bonaldi Motorsport. Tutti e tre hanno concluso a 4 decimi da Quaresmini e a uno da Malucelli.

Da rimarcare come i tempi si siano un po' alzati rispetto a quelli del mattino. Senza dubbio per effetto della prima sessione della stagione disputata con un certo caldo e iniziata con 27 gradi nell'aria e soprattutto 50 sull'asfalto, temperature poi leggermente scese con l'avanzare dei minuti.

C'è poi la questione pneumatici nuovi, con ogni probabilità molto meno utilizzati rispetto a stamattina, quando il test si disputava negli stessi orari che vedrà impegnati i piloti domani in qualifica.

Detto della top-5, sempre agganciati al treno dei migliori di giornata seguono a mezzo secondo Alberto Cerqui, sesto con BeDriver, e soprattutto un recuperato Lorenzo Ferrari, che con la 911 GT3 Cup di Raptor Engineering ha potuto scendere in pista con regolarità nel corso della sessione dopo una mattinata piuttosto complicata.

Leggermente più staccati, completano la top-10 Lodovico Laurini (e fanno tre per Dinamic Motorsport), Leonardo Caglioni, nono con Ombra Racing, e Riccardo Agostini, in decisa progressione con Villorba Corse.

A 1"2 da Quaresmini ha invece girato Jorge Lorenzo. Il pilota ufficiale del Team Q8 HI Perform ha concluso con il 16esimo riscontro dopo l'ottima impressione destata nel test, mentre il 22esimo tempo mette in cima alla Michelin Cup Alberto De Amicis con Ebimotors.

Nella categoria dei semi-professionisti lavori diversificati in seno alle squadre e Livio Selva che nonostant eun testacoda in curva 8 sorprende con il secondo tempo al volante della 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport. seguito da Paolo Gnemmi (Ebimotors), Francesco Fenici (AB Racing) e Alex De Giacomi (Tsunami RT).

Archiviato il venerdì in pista, sabato il monomarca di Porsche Italia riprenderà con una giornata molto vibrante e con ancora qualche incognita meteo: qualifiche alle 11.10 in turno unico da 40 minuti e gara 1 al via alle 16.40 con diretta tv Sky Sport Arena e live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport 1'34”624 02. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"311 03. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"416 04. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"425 05. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"453 06. Alberto Cerqui BeDriver +0"538 07. Lorenzo Ferrari Raptor Engineering +0"544 08. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"735 09. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"825 10. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"832 11. Kang Ling Ombra Racing +0"955 12. Aldo Festante Dinamic Motorsport +1"035 13. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"138 14. Andrea Fontana Ebimotors +1"186 15. Artem Slutskii Target Competition +1"200 16. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +1"213 17. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"281 18. Zakhar Slutskii Target Competition +1"430 19. Marçal Muller EF Racing +1"541 20. Pietro Armanni Ombra Racing +1"545 21. Eric Brigliadori Ghinzani Arco Motorsport +1"548 22. Alberto De Amicis Ebimotors +1"855 23. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +2"119 24. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +2"272 25. Paolo Gnemmi Ebimotors +2"295 26. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"306 27. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"459 28. Gianluca Giorgi BeDriver +2"487 29. Marco Galassi Team Malucelli +2"775 30. Max Montagnese Team Malucelli +2"824 31. Johannes Zelger Tsunami RT +3"420 32. Huilin Han AB Racing +4"363 33. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +4"422 34. Massimo Navatta Raptor Engineering +4"568