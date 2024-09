Carrera Cup Italia | Vallelunga: Stiak, sta nascendo una stella?

Janne Stiak, 10 marzo 2007 da Wunstorf, Germania. Sarà lui uno dei prossimi riferimenti nel firmamento Porsche delle Carrera Cup? Di sicuro anche a Vallelunga, nel corso dell'appena concluso penultimo round tricolore stagionale, ha dimostrato di meritare la definizione di astro nascente ( e lo Scholarship Programme italiano incassa la seconda vittoria del weekend dopo quella di ieri colta da Flynt Schuring).

Sta dunque nascendo una stella? Visti i risultati che l'alfiere di Target Competition sta mettendo in fila, certamente. Ma, talento e tecnica a parte, vista anche l'attitudine, ascoltate le parole e notata una certa "serenità" in tutto ciò che fa, quando fa festa sul podio così come quando glielo sfilano per una penalità piuttosto sfortunata, altrettanto certamente.

Stiak ha vinto la sua prima gara nella Carrera Cup Tedesca giusto due settimane fa al Sachsenring, diventando il più giovane vincitore nel monomarca di riferimento. Oggi si è ripetuto in Carrera Cup Italia (resiste per pochi mesi il record "giovane" del 2015 di Mattia Drudi) conducendo una gara perfetta, incassando i complimenti di Diego Bertonelli (2°) e con un merito che va ben oltre al fatto che Ten Voorde fosse penalizzato e il suo compagno di squadra Marvin Klein (battuto comunque in qualifica) si fosse ritrovato qualche posizione più indietro per un contatto causato dallo stesso Ten Voorde.

"E' andato tutto bene - ha dichiarato il biondino tedesco dopo il primo successo italiano -, ho solo perso una posizione al via ma poi c'è stato un contatto e sono riuscito a vincere. Devo dire che è una vittoria molto importante sia per me, nella classifica piloti, sia per la classifica Team (dove Target Competition è tornata a guadagnare terreno su Fulgenzi Racing, ndr). Dopo aver vinto in Germania è un grande risultato e ne sono super orgoglioso. la squadra ha svolto un lavoro magnifico ed è un po' una sorta di rivincita rispetto alla penalità di ieri."

Infatti, in gara 1 Stiak aveva già concluso secondo, poi diventato 11esimo per la penalità di 5 secondi inflittagli solo per una leggermente errata posizione di partenza, parliamo di pochi centimetri: "Purtroppo ero sulla linea bianca della casella, è stato un peccato ma dobbiamo accettarlo, perché questo dicono le regole".

Una piccola, grande prova di maturità ulteriore che arriva da un giovane che ancora sta sognando, forse ancor prima di vivendo, la propria scalata verso il firmamento, con i piedi ben piantati a terra, oltre che sull'acceleratore della 911 GT3 Cup: "Le ultime settimane sono state fantastiche, ma negli ultimi mesi abbiamo vissuto alti e anche qualche basso: quindi ora speriamo di continuare al meglio fino alla fine della stagione. All'inizio, comunque, non pensavo che potessi arrivare fino a questo livello!".