Carrera Cup Italia | Vallelunga: ricambia tutto, è Schuring il vincitore di gara 1!

Non finisce più il sabato del quinto e penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga, la cui gara 1 passa ora nelle mani di Flynt Schuring, giovane alfiere di Fulgenzi Racing dichiarato vincitore dopo la pubblicazione della classifica definitiva e la relativa pioggia di penalità arrivata nel post-corsa.

In un primo momento questo pomeriggio erano stati infatti classificati nell'ordine Francesco Braschi, Janne Stiak e lo stesso Schuring (che dunque era terzo), il tutto dopo già aver fatto scontare la penalità iniziale di 10 secondi inflitta a Larry Ten Voorde per un jump start.

Il lavoro dei commissari non si è però concluso lì e, come accaduto a Imola, di fatto il podio celebrato da Braschi sul primo gradino è stato cancellato a causa di una penalità di 5 secondi inflitta al pilota di Dinamic Motorsport per un contatto forzato con Lirim Zendeli, spinto all'esterno della curva Roma nel sorpasso effettuato dal cattolichino sul tedesco al giro 1.

Ma i colpi di scena non finivano qui, perché anche Stiak è stato penalizzato, sempre con 5 secondi, nel suo caso per il non corretto posizionamento in griglia di partenza allo start.

La safety car impiegata nei giri finali ha ricompattato il gruppo e i relativi distacchi e così questi 5 secondi pesano: Braschi precipita in nona posizione e Stiak in 11esima. Un po' come successo per il jump start di Ten Voorde, finito fuori dalla zona punti e poi ulteriormente penalizzato con un drive through post-gara (25 secondi) e dunque penultimo per aver pericolosamente accompagnato fuoripista Marvin Klein in partenza, quando il francese è stato poi costretto al ritiro.

L'olandese ha dunque soltanto guadagnato il punto del giro più veloce, l'alfiere di Target Competition nemmeno quello e il terzo in lizza per il titolo, Keagan Masters, può sorridere in qualche modo al termine di un sabato non così brillante, ma alla fine concluso con una preziosa top-5 per il Team Q8 Hi Perform.

Di fatto al momento Masters e Ten Voorde sono appaiati al comando della nuova graduatoria generale, anche se l'olandese aggiungerà domani i 2 punti conquistati grazie alla pole position ottenuta anche per gara 2, che ora lo riattende davanti a tutti e di nuovo con Stiak al fianco alle 11.30 di domenica (diretta Dazn e www.carreracupitalia.it).

Detto di Schuring che a 18 anni conquista la prima vittoria personale in Carrera Cup Italia (e rende il sabato del team Fulgenzi ben meno amaro rispetto a quanto combinato da Ten Voorde), sul podio dell'odierna gara 1 salgono classificati secondo Bayley Hall, a sua volta al primo podio nel monomarca tricolore con il team BeDriver (primo podio stagionale per la squadra), e terzo Lirim Zendeli, che con Ombra Racing è di nuovo vincitore della classifica Rookie, dove è ormai a un passo dal titolo vista la retrocessione di Braschi.

Quarto sale infine Diego Bertonelli con TDE, autore a metà gara di una bella manovra di sorpasso nei confronti di Masters, che come detto è quinto, in fin dei conti fortunato e probabilmente sorridente...