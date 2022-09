Carrera Cup Italia | Vallelunga, Levorato nel festival delle prime volte

Carrera Cup Italia | Vallelunga, Fenici l’ha fatto di nuovo!

Come gli riuscì dodici mesi fa all’esordio con la “991”, il driver di casa ha rotto il ghiaccio in Michelin Cup alla prima stagione con la “992” proprio sul circuito romano: “Spero sia la stessa svolta dello scorso anno”. Intanto il campione in carica Cassarà supera lo sfortunato De Amicis in classifica, dove è la lotta è apertissima. Fra i Pro niente gara 2 per Giardelli, Malucelli e Vukov