Carrera Cup Italia | Vallelunga: in 30 pronti per il test di oggi

Prende il via in pista a Vallelunga già oggi dalle 14.00 alle 18.00 con il test ufficiale pre-weekend il quinto round della Porsche Carrera Cup Italia, il penultimo in calendario quest'anno prima del gran finale di Monza e dunque colmo di attese e spunti in ottica titoli in palio.

Anche se nelle volate finali può sempre succedere di tutto, sembra remota la possibilità che Ten Voorde, al rientro dopo aver saltato Imola, possa chiudere i conti in classifica con una prova di anticipo. Il campione in carica guida con 9 punti su Masters e 11 su Klein, entrambi bravi, soprattutto quest'ultimo, autore di una doppietta, ad approfittare dell'assenza del capoclassifica nel precedente appuntamento per rimetterlo nel mirino.

A sfidarli ci saranno anche gli altri protagonisti stagionali, con la pattuglia degli italiani al completo e dopo il trend in ascesa visto a Imola (Iaquinta e Braschi sul podio, ma anche altri apparsi più in palla rispetto alla prima metà di stagione) desiderosa di ripetersi su un circuito dove vanta maggiore esperienza rispetto alla concorrenza internazionale, che però da par suo, oltre a Ten Voorde, vanta ulteriori rientri, tutti di giovanissimi rappresentanti dello Scholarship Programme.

Il primo è quello dell'altro olandese e compagno di squadra Flynt Schuring, capace (unico "under" insieme a Braschi) di conquistare il primo podio italiano proprio all'ultima presenza (gara 2 del Mugello in luglio). Torna anche uno dei protagonisti più attesi alla conferma, il 17enne Janne Stiak.

Il giovane tedesco, messosi già più volte in luce nel monomarca di Porsche Italia, è reduce dal suo primo successo nella Carrera Cup Tedesca al Sachsenring (dove c'erano anche gli altri assenti a Imola), fra l'altro con nuovo record di più giovane vincitore nella serie (battuto di 6 mesi con i suoi 17 anni 5 mesi e 9 giorni).

Altro rientro è quello dell'austriaco Horst-Felix Felbermayr, mentre all'ultimo non è stato confermata la seconda presenza consecutiva del belga Benjamin Paque con Target e un paio di defezioni si segnalano in Michelin Cup, con ai box (a proposito, a Vallelunga stavolta i team avranno a disposizione i box in luogo del paddock) la 70 di BeDriver (finora di Giorgi) e la 88 di Dinamic (Pastorelli nelle prime due stagionali; per Vallelunga si era parlato di un possibile rientro di Lodovico Laurini).

Il test odierno sarà un'importante e prima presa di contatto in vista delle libere di domani e poi del clou di qualifiche e gare fra sabato e domenica. Nel fine settimana al momento non sarebbero previsti rovesci, mentre per l'odierno giovedì pomeriggio della pioggia potrebbe disturbare il lavoro di squadre e piloti prima del turno e poi nel finale. Vedremo.

Gli iscritti al test