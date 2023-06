Carrera Cup Italia | Vallelunga: il brivido al via tra Caglioni e Lorenzo

Aldilà dei danni alle vetture, si è concluso soltanto con brividi e spavento l'incidente che in gara 1 del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga ha coinvolto in partenza Leonardo Caglioni e Jorge Lorenzo (e solo "di striscio" anche Andrea Fontana).

Allo spegnimento dei semafori, il giovane bergamasco di Ombra Racing, che scattava quinto in griglia, ha stallato e non è riuscito a partire, rimanendo pericolosamente immobile in pista.

E' una delle classiche situazioni che possono generare il caos allo start e purtroppo nell'occasione il pluri-iridato della MotoGP, che sopraggiungeva "coperto" dalla 911 GT3 Cup di Diego Bertonelli, non ha potuto evitare quella di Caglioni, centrandola con la parte anteriore sinistra.

Un impatto non a velocità elevatissima, ma senza dubbio molto "scenico" e comunque rischioso, soprattutto per la "seconda parte", cioè quella in cui Lorenzo è rimasto in mezzo alla pista con le altre vetture avrebbero potuto a loro volta colpirlo.

Invece nessuno, per fortuna, da dietro è piombato sul pilota spagnolo, le cui parole dopo l'accaduto esprimono una reazione molto umana descrivendo bene lo stato d'animo vissuto: “Sono rimasto un po' sconvolto - ha detto infatti Lorenzo -, non ti aspetti una cosa così, ritrovarti uno davanti completamente fermo. Però queste sono le gare, può capitare. La verità è comunque che un po’ mi sono spaventato, chiaramente non solo l’impatto con Caglioni, più che altro quando sono rimasto in mezzo alla pista e tutti mi stavano schivando. Per fortuna non mi hanno colpito. La verità è che la Porsche è una macchina iper-sicura, però la paura la provi lo stesso. Non mi era mai successa una cosa così, per fortuna siamo in macchina e non in moto, sarebbe stato molto diverso”.

Evidenziando un certo grado di maturità raggiunto nonostante la giovane età, Caglioni ha raccontato l'episodio che ha innescato il tutto: “Purtroppo ho commesso un grandissimo errore. Sono rimasto fermo alla partenza e mi dispiace per tutti, il team e il lavoro che avevamo fatto. Buttare via tutto così è sicuramente dura. Ci sarà da pensare e di sicuro riguardare l’errore che ho fatto. Nel momento che ho lasciato la frizione la vettura si è spenta, ho cercato di riaccenderla per partire subito ma non ho fatto in tempo”.