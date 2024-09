Carrera Cup Italia | Vallelunga: Gnemmi risale, Fenici e De Amicis che lotta!

Anche la Michelin Cup in gara 1 del penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga è entrata definitivamente nella sua fase clou e il terzetto di testa di ieri, composto da Gnemmi, Fenici e De Amicis, anche se non esattamente in quest'ordine è stato capace di aprire un ulteriore gap con la concorrenza per lanciarsi nella volata finale che culminerà a Monza tra due settimane.

Certamente c'è ancora da capire come andrà la gara 2 di oggi. Qualcuno (De Giacomi in particolare) potrebbe anche rientrare in partita, ma servirebbe una domenica speciale. Altrimenti potrebbero ulteriormente mischiarsi le carte lì davanti, dove Fenici e Raptor Engineering sono ancora in testa sulla coppia Ebimotors, con 2 punticini ulteriori su De Amicis (beffato proprio nelle ultime curve per la conquista del secondo posto finale di gara 1), ma con Gnemmi che ravvicina ulteriormente il pacchetto di mischia.

Al driver lombardo serviva come il pane il successo e ieri è stato perfetto: "Vittoria molto importante di sicuro - ha spiegato Gnemmi dopo il podio -; si riapre il mio campionato ed è ottima per il morale, sono molto contento , poi è nata bene dai test, poi in qualifica, poi sono scattato al meglio e ho superato Fenici al via".

Quello è stato il momento decisivo per prendere il comando, ma poi la sua gara ha vissuto anche di una particolare gestione: "Avevo dietro un paio di piloti Pro che mi hanno un po' favorito fino a metà gara . Poi quando sei davanti il tempo non passa mai... C'è stata la safety car e ammetto che all'ultimo giro ho fatto il 'peggior Fulgenzi', nel senso ovviamente positivo di miglior Fulgenzi, gran pilota, uno che quando non vuole far passare non si fa passare: ho pensato solo a difendermi , credo di aver inserito la prima almeno in tre punti del tracciato, nessuno doveva passarmi. E oggi sarebbe bello ripetersi!".

La griglia sarà la stessa tra i protagonisti della Michelin Cup, con Fenici di nuovo in pole proprio davanti a Gnemmi e De Amicis. E' atteso un nuovo "triello", insomma. E si riparte dal seguente equilibrio di classifica, che ancora non comprende ovviamente il fattore "scarti" (che al momento favorirebbe De Amicis di qualche lunghezza): 1. Fenici 89 punti; 2. De Amicis 86; 3. Gnemmi 82; 4. De Giacomi 60; 5. Brusa 53.