Carrera Cup Italia | Vallelunga: Stiak trionfa in gara 2, Ten Voorde-penalty!

Si chiude sotto al segno di Janne Stiak il penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga. Un weekend nervosissimo che alla fine premia uno dei protagonisti più giovani e una delle personalità più "calme" viste in pista e fuori.

E il tedeschino di Target Competition in gara 2 sul circuito romano vince precedendo un rinato Diego Bertonelli, secondo e al primo podio stagionale con TDE, Lirim Zendeli, di nuovo terzo a Vallelunga con Ombra Racing e... Larry Ten Voorde, che scattava proprio davanti a lui dalla pole position.

Al contrario di ieri, l'olandese di Fulgenzi Racing non ha commesso infrazione di jump start, scattando benissimo al via e portandosi in testa. Di nuovo, però, si è ripresentato Marvin Klein (superando Stiak) alle sue spalle e, come in gara 1 in quel caso in partenza, Ten Voorde lo ha chiuso toccandolo quando il francese di Target Competition lo ha attaccato alla Trincea, facendo precipitare lo stesso Klein in ottava posizione.

Una manovra che poco dopo è costata al leader della gara una penalità di 5 secondi che come ieri quella per il jump start ha condizionato la sua corsa, volta a quel punto a costruire quanto più margine possibile nei confronti di Stiak, Bertonelli, Zendeli, il compagno di squadra Schuring e più tardi Klein (nel frattempo risalito sesto grazie a due decisi sorpassi su Francesco Braschi e Keagan Masters.

L'operazione stava riuscendo (suo il punto del giro più veloce, il quarto in 1'34"501) per riuscire ad assicurarsi almeno il terzo posto, ma il destino ha atteso al varco Ten Voorde quando al giro 16 un contatto fortuito tra Alberto Cerqui e Nicholas Pujatti a centro gruppo ha costretto il rookie di Villorba Corse a bordo pista con necessità di rimuovere la vettura.

Al giro 16 è quindi stata chiamata in pista la safety car che ha ricompattato il gruppo e al restart dell'ultimo giro Ten Voorde non ha avuto più possibilità di completare un recupero cospicuo, classificandosi soltanto decimo assoluto appena la penalità da scontare è stata applicata in classifica.

Stiak, da par suo, dopo il contatto tra il campione in carica e Klein era rimasto in scia all'olandese conservando il secondo posto davanti a Bertonelli, che ha cercato di mantenere il passo per giocarsi la vittoria, e Zendeli, che poi come scritto concluderanno sul podio con il rookie tedesco sul primo gradino.

L'alfiere del team Target è così anche il secondo vincitore rappresentante dello Scholarship Programme del weekend, che tra i giovani aveva già lanciato alla ribalta Flynt Schuring, vincitore a sorpresa ieri nel caos di gara 1 con la 911 GT3 Cup di Fulgenzi Racing con la quale in gara 2 conclude invece al quarto posto.

In top-5 può ritrovare un minimo di sorriso Klein, invece. Il bi-campione francese nonostante la seconda scorrettezza subìta recupera punti preziosi a Ten Voorde grazie alla top-5 finale, ma il suo bottino avrebbe potuto davvero essere molto più prezioso in questo weekend. Anche nei confronti di Masters, il terzo driver con lui e Ten Voorde in lizza per il titolo.

Giunto sesto al traguardo proprio dietro a Klein, il sudafricano ufficiale del Team Q8 Hi Perform dovrebbe aver superato Ten Voorde in classifica per un solo punto, mentre all'ultima di Monza alle spalle dei due il pilota transalpino si presenterà con 12 punti da recuperare. Tutto apertissimo...

La top-10 di gara 2 è quindi completata da Braschi, settimo con Dinamic Motorsport dopo la penalità di ieri, Oliver Gray, che risale con Ombra Racing fino all'ottava posizione, e un ottimo Simone Iaquinta, nono in notevole progressione con Prima Ghinzani dopo la sfortuna di gara 1, quando era stato bravo a evitare il peggio con Klein dopo il caos innescato da Ten Voorde al via (e poi fuori dai punti mentre oggi è decimo).

La lotta resta apertissima anche in Michelin Cup, dove stavolta Francesco Fenici non si fa sorprendere dalla pole position e domina dal via al traguardo con la 911 GT3 Cup do Raptor Engineering. Una prova di forza in casa per l'attuale capoclassifica, che allunga di qualche punto su Alberto De Amicis, terzo con Ebimotors oggi alle spalle di un pimpante Alex De Giacomi, tornato secondo sul podio con Tsunami RT.

Vincitore ieri, deve invece accontentarsi del quinto posto alle spalle del romeno Horia-Traian Chirigut (Villorba Corse) Paolo Gnemmi. Il secondo alfiere Ebimotors, pur rimanendo in gioco per il titolo, perde un po' di terreno in classifica rispetto a Fenici e De Amicis dopo una buona prova condotta quasi per intero in seconda posizione prima di ritrovarsi soltanto in top-5 dopo un difficile ultimo giro dopo il re-start dalla safety car.

Il 6-8 ottobre l'ultimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia deciderà appunto tutti i titoli a Monza, con anche quelli Team e Rookie, dove Zendeli guadagna di nuovo su Braschi, ancora da assegnare.