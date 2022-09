Carrera Cup Italia | Vallelunga, Levorato irrompe in gara 2

Carica lettore audio

Vallelunga incorona i giovani e in particolare Giammarco Levorato, vincitore di gara 2 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia, che si è da poco concluso.

Dopo il terzo posto e primo podio a Imola in maggio, il 19enne padovano di Tsunami RT non ha sbagliato nulla nella seconda gara del weekend dopo il quarto posto ottenuto ieri e ha meritato il suo primo successo personale nel monomarca tricolore.

Scattato dalla terza casella della griglia, con una partenza a fionda, anche sfruttando la meglio le Michelin "jolly" nuove montate appositamente, ha immediatamente preso il comando bruciando Benny Strignano e Keagan Masters davanti a lui in prima fila.

Da lì in poi, compresi l'immediato periodo di safety car impiegata per il contatto al via tra Monaco, Parisini e Randazzo e la ripartenza, per Levorato è stato dominio assoluto sulla corsa, coronata con anche il giro più veloce in 1'35"110. E ovviamente dalla gioia celebrata sul podio a spruzzi di champagne.

Un podio tutto griffato dai giovani dello Scholarship Programme, fra l'altro, per la soddisfazione di coach Andrea Boldrini e di tutta Porsche Italia. Dietro a Levorato, infatti Strignano e Masters hanno dato spettacolo giocandosi la seconda piazza. In particolare quando il portacolori Villorba Corse ha risuperato ai Cimini il rivale di AB Racing, che poco prima lo aveva infilato al Curvone.

Un sorpasso e controsorpasso e un pressing continuo, con anche Alberto Cerqui e Giorgio Amati a spingere alle loro spalle, che hanno tenuto con il fiato sospeso il grande pubblico di Vallelunga fino alla bandiera a scacchi, fino al secondo posto di Strignano (primo podio di Villorba Corse in stagione) e al terzo di Masters, al primo podio personale in Carrera Cup Italia.

La top-5 è stata quindi completata dal duo di piloti Ghinzani Arco Motorsport, che malgrado senza podio possono sorridere per i punti recuperati su Gianmarco Quaresmini. La gara dell'attuale leader di campionato, infatti, è stata condizionata dal contatto al Tornantino con Lodovico Laurini, che lo seguiva e infatti poi ha concluso sesto dietro ad Amati.

Finito in testacoda, il pilota di Ombra Racing è precipitato dalla sesta alla 19esima posizione, riuscendo a recuperare nella seconda parte di gara fino all'11esima piazza, che significa comunque una manciata di punti preziosi e soprattutto limitare i danni rispetto a Cerqui e Amati.

In top-10 sono state quindi molto spettacolari i duelli che hanno consentito al compagno di squadra Leo Caglioni di rimontare da 13esimo al via a settimo al traguardo, mentre fino all'ultimo Enrico Fulgenzi (EF Racing) è riuscito a difendere l'ottavo posto dai continui attacchi di Diego Bertonelli, anche lui in rimonta dalla nona fila.

In uno di questi, però, l'alfiere BeDriver, nel finale ha esagerato allungando eccessivamente la staccata e favorendo il controsorpasso di Jorge Lorenzo. Bertonelli a quel punto ha dovuto accoontentarsi della decima piazza, mentre il maiorchino ex MotoGP ha concluso nono, piazzamento che migliora ulteriormente la top-10 di ieri e dunque suo nuovo. best personale a coronamento di un weekend competitivo anche al cospetto dei piloti più forti del momento.

La dodicesima posizione di Marco Cassarà consegna al driver di casa la vittoria in Michelin Cup, la seconda della stagione e molkto importante per il portacolori di Raptor Engineering, che allunga in campionato su Alberto De Amicis (quinto con Ebimotors) e Alex De Giacomi (quarto con Tsunami RT).

Sul podio di categoria, dopo la vittoria di ieri, torna quindi Francesco Maria Fenici, secondo con AB Racing e di nuovo brillante nei riscontri in pista. E torna anche Alexander Schwarzer: il pilota tedesco di BeDriver, alla prima nel monomarca tricolore, torna dunque da Vallelunga con due terzi posti.

Infine, la Silver Cup segna la doppietta di Davide Scannicchio (ZRS Motorsport), sempre più leader davanti a Paolo Venersosi, secondo anche in gara per Ebimotors, mentre terzo ha concluso il compagno di squadra Luigi Peroni, tornato sul podio di categoria.

Alla luce di Vallelunga resta tutto aperto nelle rincorse ai titoli in palio: la Carrera Cup Italia si prepara a un entusiasmante rush finale, che inizia con il penultimo atto nel weekend del 9 ottobre a Monza.