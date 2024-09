Carrera Cup Italia | Vallelunga: clamoroso successo di Braschi in gara 1!

Quando anche i campioni come Larry Ten Voorde sbagliano e i giovani come Francesco Braschi si vanno a prendere la prima volta, la prima vittoria, quella ottenuta dall'alfiere 19enne di Dinamic Motorsport in gara 1 del quinto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga.

Una Vallelunga che per i poleman del monomarca tricolore deve conservare una sorta di maledizione, visto che, esattamente come successo a Matteo Malucelli lo scorso anno, anche Ten Voorde dopo il record in qualifica ha fatto slittare in avanti la vettura del Fulgenzi Racing prima dello spegnimento dei semafori, con l'asso olandese poco dopo penalizzato di 10 secondi per jump start.

Nel frattempo, però, in partenza quella manovra aveva già innescato il quasi patatrac al Curvone, con Janne Stiak, che con Target Competition scattava dalla prima fila, che si involava in testa e il compagno di squadra Marvin Klein che invece finiva fuoripista effettuando una lunga escursione fino a tagliare il curvone e quasi centrare l'accorrente Simone Iaquinta, bravissimo a fermare in tempo la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani prima di centrare in pieno il francese, costretto in ogni caso al ritiro (mentre il calabrese è costretto a rimontare dal fondo).

L'escursione di Klein è stata innescata da una decisa chiusura di Ten Voorde, che nel tentativo di rimediare al jump start commesso ha cercato di perdere meno posizioni possibili, fra l'altro ritrovandosi quarto alle spalle di Stiak, Lirim Zendeli e Braschi e ripassando in testa nel giro di appena un paio di tornate.

Con uno dei due rivali per il titolo fuori dai giochi (il contatto con Klein è tuttora sotto investigazione), Ten Voorde ha poco dopo ricevuto la penalità per la partenza anticipata e ha cercato di aumentare quanto più possibile il gap sugli immediati inseguitori, tanto da inanellare una impressionante serie di giri veloci (il migliore sarà il settimo in 1'34"980).

Alle sue spalle, nel frattempo, si accende quella che con la penalità di 10 secondi in corso si rivelerà come la reale battaglia per la vittoria. Braschi dapprima passa al limite alla Roma la 911 GT3 Cup di Ombra Racing guidata da Zendeli, fra l'altro andandosi a prendere anche il primo posto della classifica Rookie, e poi al quarto giro quella di Stiak, con una bella manovra all'esterno, issandosi dietro a Ten Voorde e di fatto in testa alla corsa.

Fra le posizioni per il podio, top-5 e top-10, dove l'altro contendente per il titolo Keagan Masters veleggia fra il settimo e l'ottavo posto con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform, la lotta infuria e si contano diversi scambi di posizione. Il tutto fino al settimo giro, quando la classifica di fatto si assesta con Ten Voorde penalizzato, Braschi, Stiak, Flynt Schuring (Fulgenzi Racing), Bayley Hall (BeDriver) e Zendeli in sequenza.

Al decimo passaggio il vantaggio del leader nei confronti di Hall sale oltre ai 10 secondi e dunque Ten Voorde è virtualmente quarto, ma l'imprevisto si materializza al giro 13, quando la direzione gara deve impiegare la safety car per rimuovere la vettura di Cesare Brusa rimasta ferma all'interno della Roma in conseguenza di un testacoda occorso durante una manovra tentata nei confronti di Anthony Imperato a centro gruppo.

Si riprenderà 3 tornate dopo per disputare soltanto l'ultimo giro. A quel punto il vantaggio di Ten Voorde è azzerato e il campione in carica è classificato soltanto sedicesimo e quindi fuori dalla zona punti esattamente come Klien ritirato.

Braschi invece va a conquistare la sua prima vittoria nel monomarca tricolore, la prima in stagione anche per Dinamic Motorsport e un pilota italiano, precedendo Stiak (a 17 anni al primo podio in Carrera Cup Italia dopo la prima vittoria in Carrera Cup Tedesca) e Schuring (al secondo podio consecutivo dopo gara 2 al Mugello, era assente a Imola) in un terzetto tutto targato Scholarship Programme, per la gioia di coach Andrea Boldrini, che tra l'altro attende anche l'australiano Hall, quarto classificato.

Un trionfo per i giovani e giovanissimi, mentre Zendeli completa la top-5 precedendo un combattivo Diego Bertonelli (TDE) e Masters. Il 24enne sudafricano è settimo e nella giornata storta dei capoclassifica è l'unico a marcare punti, pesantissimi in questo caso con Ten Voorde e Klein a zero (l'olandese in realtà uno per il giro più veloce).

La top-10 è quindi chiusa da Aldo Festante, ottavo con la seconda 911 GT3 Cup by Dinamic, Oliver Gray (Ombra Racing) e Gianmarco Quaresmini, a coronamento della buona rimonta effettuata dal già campione bresciano di Tsunami RT.

nche se con conseguenze ben diverse, anche la pole di Michelin Cup non porta fortuna. Francesco Fenici è superato al via da Paolo Gnemmi e poco dopo anche da Alberto De Amicis. Il terzetto che domina la classifica di categoria domina anche gara 1 di Vallelunga e proprio Gnemmi con la prima delle 911 GT3 Cup di Ebimotors rovina la festa casalinga di Fenici e De Amicis.

Il pilota lombardo gestisce bene anche la safety car e conquista il suo secondo successo stagionale in Michelin Cup, mentre dopo il re-start proprio nel finale, al Tornantino Fenici e Raptor Engineering si riprendono almeno un importantissimo secondo posto su De Amicis, riuscendo così a mantenere il comando della classifica sulla coppia Ebimotors.

Ma anche nella categoria dei semi-professionisti resta tutto in equilibrio dopo questa "pazza" gara 1. E ora l'attenzione si sposta direttamente su gara 2 di domani (domenica).

L'appuntamento, particolarmente cruciale dopo gli esiti odierni, è per le 11.30 con confermata la trasmissione in diretta e on demand su Dazn (con abbonamento oppure anche con modalità gratuità) e in live streaming su www.carreracupitalia.it. In prima fila di nuovo Ten Voorde-Stiak a giocarsi la testa della corsa. Jump start permettendo...