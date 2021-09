Carrera Cup Italia, Vallelunga: Fenici vince in Michelin Cup dopo la penalty a De Giacomi!

Lungo post-gara 2 nella Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga. Il quarto round stagionale si è concluso con una corsa rocambolesca e dalle penalty non sono rimasti immuni i protagonisti della Michelin Cup.

Il bi-campione Alex De Giacomi, primo al traguardo in categoria dopo i brividi per il botto di Marco Cassarà, è stato penalizzato di 5 secondi per un'irregolarità alla ripartenza di una delle tre safety car e così vincitore di gara 2 è l'alfiere di AB Racing Francesco Maria Fenici, con a loro volta Gianluigi Piccioli (Ebimotors) e Marco Galassi (Team Malucelli) promossi rispettivamente secondo e terzo sul podio (ormai virtuale).

Per tutti e tre si tratta del miglior risultato stagionale e in particolare per Fenici vale il primo successo nella stagione d'esordio per il pilota laziale, arrivato proprio nella tappa di casa, che lo è anche per la squadra dei Centri Porsche di Roma gestita in pista da SVC.

Così ha commentato Fenici dopo la conferma della vittoria: "Sono contentissimo. Finalmente ce l'abbiamo fatta, fra l’altro vincendo in casa e con il team di casa con tante persone che sono venute a trovarmi. Sono contento e soddisfatto anche e soprattutto per loro che mi hanno sempre sostenuto! Peccato per il contatto in gara 1, ma questa vittoria in rimonta in gara 2 rappresenta un importantissimo punto di partenza".