Carrera Cup Italia | Vallelunga: Fenici rilancia la candidatura a Michelin-man!

Ha sei punti da scartare, al momento, ma in Michelin Cup il vantaggio su un rivale fortissimo come il campione in carica Alberto De Amicis è salito a 8 punti. Nella Porsche Carrera Cup Italia 2024 Francesco Fenici a Vallelunga ha coronato un weekend quasi perfetto iniziato con due pole position, proseguito con l'argento colto in gara 1 e concluso con l'oro di gara 2 ottenuto qualche ora fa.

Adesso c'è solo Monza in ottobre da affrontare e sebbene possa succedere di tutto, la classifica sia cortissima e sul circuito brianzolo l'alfiere di Raptor Engineering (squadra che vanta già due titoli di Michelin Cup) non abbia mai trionfato è anche giusto che lo scenario possa iniziare a prevedere un sogno.

Forse nemmeno il pilota romano classe 1989 si aspettava una stagione a questo livello in una Michelin Cup competitiva (e combattutta) più che mai. Dopo due terzi posti in campionato, ora a Vallelunga, proprio a domicilio, sia per lui sia per i Centri Porsche di Roma che rappresenta, il segnale è lanciato definitivamente.

Per il titolo la coppia Ebimotors De Amicis-Gnemmi dovrà in primis vedersela con lui. Intanto c'è il fine settimana appena trascorso con tanti amici, tifosi, fan, partner e ospiti da commentare: "Nella tappa di casa - ha detto Fenici dopo la seconda vittoria stagionale - ho vissuto un weekend da incorniciare. Tutto è andato per il meglio, fattore che difficilmente capita in questo sport. Ringrazio tutte le persone che mi sono venute a trovare. Non nascondo che sentivo tutto, ansia, adrenalina, agitazione, specialmente oprima del via. E' stata davvero tosta, ma oggi in gara 2 sono partito bene e avevo un passo migliore rispetto a ieri grazie a una modifica di setup effettuata con il team".

"Ora c'è Monza - continua - un gran finale e anche un circuito dove ho iniziato a girare solo 3 anni fa sulla 911 GT3 Cup. Sicuramente ci arrivo con meno esperienza rispetto ai rivali. Purtroppo non ho avuto modo per testare e quindi in queste due settimane dovrò studiarmi quanti più cameracar e dati possibile! Di sicuro, comunque, meglio arrivarci un punto sopra che un punto sotto, vedremo, già presentarsi in piena lotta per il titolo è molto importante a questo punto della carriera, cercheremo di dare battaglia al meglio delle nostre possibilità."