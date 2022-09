Carrera Cup Italia | Vallelunga, Fenici l’ha fatto di nuovo!

Carica lettore audio

“Gli ultimi due giri mi stava per prendere il panico!” Sono state le prime parole di Francesco Maria Fenici quando è salito sul podio della Michelin Cup a Vallelunga dopo la bella vittoria ottenuta ieri in gara 1 del quarto round della Porsche Carrera Cup italia.

Il portacolori AB Racing, alla seconda stagione nel prestigioso monomarca, si è così rilanciato in campionato (non vedeva il podio dallo scorso anno) e ha chiuso il cerchio: come gli riuscì nel 2021 all’esordio con la 911 GT3 Cup “991 gen.II”, il driver di casa ha rotto il ghiaccio alla prima stagione con la “992” proprio sul circuito romano.

Tra l’altro conquistando davanti a un ottimo Jorge Lorenzo addirittura il nono posto assoluto (miglior piazzamento in stagione per un driver Michelin Cup) con il team degli Autocentri Balduina, gestito in pista da Target Racing. Una soddisfazione davvero grande per Fenici, apparso veloce sul ritmo gara e bravo a evitare guai nel momento cruciale dell’ingorgo al Tornantino che ha messo fuori dai giochi per il podio quello che fino a ieri era il capoclassifica, uno sfortunato Alberto De Amicis.

Con tutta la famiglia e gli amici al seguito e anche davanti ai tanti partner della sua stagione presenti, Fenici ha messo a segno il primo centro stagionale proprio nel momento giusto, conscio di poter cambiare i destini di un 2022 che fin qui gli aveva riservato poche sorprese favorevoli, anche per alcuni episodi davvero poco fortunati: “Bellissimo godersi la vittoria - ha commentato -, è un successo fondamentale. Avevo il passo dei migliori e quando ho visto che al Tornantino è successo il caos mi sono infilato in un vero e proprio buco, con tanto di toccatina. Ma sono andato via e ce l’ho fatta! Poi da lì ho iniziato a contare i giri, pur spingendo. E i tempi erano ottimi, anche di questo sono davvero contento. Spero che come lo scorso anno questa giornata significhi una svolta nella mia stagione”.

Fenici ha dunque recuperato qualche posizione in classifica, dove al vertice, grazie al secondo posto di ieri davanti al bell'esordio del tedesco Alexander Schwarzer (BeDriver), si è ora istallato il campione in carica Cassarà. Il driver di casa (sì, pure lui) ha messo in cascina punti fondamentali e in vista di gara 2 di oggi può vantare 6 punti di vantaggio su De Amicis (poi sesto ieri) e 11 su De Giacomi, che questo weekend sta faticando sul passo sia sul giro secco sia in gara.

Da pilota esperto, però, Cassarà spegne un po’ il fuoco di essere tornato in vetta alla categoria 11 mesi dopo quel secondo titolo personale conquistato a Monza, il suo primo con Raptor Engineering: “Ieri abbiamo fatto una bella gara e avevo un gran passo. Oggi speriamo di avere il ritmo di ieri, ma alla fine ogni gara è importante, oggi come le prossime, non facciamo calcoli perché è davvero ancora lunghissima...”.

Aldilà della Michelin Cup, della quale sotto riportiamo anche l'attuale classifica provvisoria, dal paddock arrivano le ultime news sulla griglia di partenza di gara 2 di oggi. Come prevedibile, purtroppo la corsa non vedrà al via tre attesi protagonisti come Giardelli, Malucelli e Vukov per i danni riportati dalle loro 911 GT3 Cup nelle varie carambole o incidenti occorsi ieri in gara 1.

Giardelli e Vukov erano stati coinvolti nel caos del Tornantino causato dalla toccata di Monaco su Caglioni, mentre Malucelli era finito a muro nel finale in conseguenza di un contatto con Fontana.

La classifica di Michelin Cup

1. Cassarà 71 punti

2. De Amicis 65

3. De Giacomi 60

4. Pastorelli 44

5. Gnemmi 43

6. Fenici 33