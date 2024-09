Carrera Cup Italia | Vallelunga: Fenici alla prima pole in Michelin Cup!

Ha forse atteso il momento più propizio per mettere a segno la sua prima pole position di Michelin Cup sul circuito di casa, fatto sta che da capoclassifica della categoria Francesco Fenici c'è riuscito proprio stamattina nelle qualifiche di un quanto mai cruciale penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Vallelunga.

L'alfiere di Raptor Engineering e fra l'altro anche dei Centri Porsche di Roma (in casa anche loro) per la prima volta a questo punto della stagione guida il gruppo per un solo punto su Alberto De Amicis e anche il resto della concorrenza è comunque ancora molto vicino in una graduatoria che lascia tuttora aperti tutti gli scenari. Anche perché De Amicis ha al momento un piccolo vantaggio in termini di "scarti".

Aver iniziato bene e con pole sia per gara 1 di oggi pomeriggio sia per gara 2 di domani mattina è dunque un viatico prezioso per Fenici, che pure, aldilà di una doppietta d'oro in qualifica per lui, si concentra anche sul crono ottenuto, che avrebbe potuto risultare anche più veloce di almeno 3-4 decimi, a guardare gli split.

Il suo giro ideale, infatti, sarebbe addirittura mezzo secondo migliore del tempo che poi gli è valso la doppia pole (1'34"943 contro 1'35"423) davanti al duo di Ebimotors formato da Paolo Gnemmi e proprio dal campione in carica De Amicis, altro driver che a Vallelunga è tra l'altro di casa.

"Questa è una pole position molto importante - ha dichiarato Fenici nel post-qualifiche - e ne sono contentissimo, però l'ho scoperto soltanto appena rientrato al box perché ero arrabbiato per il traffico incontrato almeno due volte mentre stavo migliorando il crono nel finale. In più c'è stato anche l'episodio del contatto fra De Giacomi e Gregor (per il quale nessun provvedimento è stato poi deciso dai commissari, ndr)."

"Stamattina ho trovato una vettura ottimamente messa a punto, del resto come già nelle libere - ha proseguito il pilota romano -, in gara se le temperature saliranno di almeno un po' potremmo però trovare condizioni differenti. Probabilmente sarà proprio così, ma possiamo dire che varrà per tutti."

Gara 1 di Valleunga oggi rappresenta un fondamentale passaggio nella fase più delicata della Michelin Cup 2024, che poi domattina deciderà definitivamente come i protagonisti di vertice si presenteranno all'ultimo appuntamento di Monza.

Per questo Fenici conclude così: "Ora fin dalla partenza bisognerà usare la testa come sempre. Qui a Vallleunga ho già vinto ma è la mia prima pole! Bisogna fare punti.". Rivali permettendo...