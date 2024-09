Carrera Cup Italia | Vallelunga: è ancora la legge di Ten Voorde

Non se l'aspettava nemmeno lo stesso Larry Ten Voorde di ritrovarsi in pole position a Vallelunga con un discreto margine e un crono oggettivamente super per la Porsche Carrera Cup Italia 2024: 1'33"582, nuovo record ma impensabile all'inizio del quinto e penultimo round del monomarca tricolore in corso sul tracciato romano, che ora attende gara 1 delle 16.40 (diretta su Dazn e www.carreracupitalia.it).

Ma la legge dell'asso olandese di Fulgenzi Racing, che poi aldilà delle capacità anche stavolta è scaturita dal presupposto del duro lavoro e di una enorme dedizione, è stata "rispettata". Imprendibile il campione in carica, a fine prove già pronto a parlare delle due gare che lo attendono fra oggi e domattina, nelle quali a questo punto avrà la grande opportunità di allungare in classifica.

Soprattutto perché i più immediati inseguitori, oltre a essere di fatto già un po' più distanti a -13 e -17 grazie alle due pole position conquistate (4 punti in totale), in gara 1 si posizioneranno in quinta (Marvin Klein, sotto le attese rispetto al miglior crono di venerdì nelle libere) e addirittura in nona posizione (Keagan Masters).

"Ma il lavoro non è ancora finito. Certamente è stata una grande qualifica, non importa come cadi, conta come ti rialzi". E qui è chiaro il riferimento alle difficoltà patite nelle libere, con Ten Voorde che rimarca la sua rivincita e quella della squadra: "Credo che qualche team avversario stesse già sorridendo vedendo me e Flynt (Schuring, ndr) soltanto in P15 e P16 ieri. Penso che abbiamo dimostrato ciò che si può fare con dedizione. La squadra ha svolto un ottimo lavoro dopo che ieri abbiamo fatto un lungo meeting per mettere insieme tutto ciò che sapevamo".

Il risultato della qualifica di stamattina è comunque andato oltre le previsioni: "Sinceramente non mi aspettavo di ritrovarmi primo con due decimi di vantaggio, ieri il feeling con la vettura era davvero difficile da trovare. Non c'era equilibrio, sottosterzo, sovrasterzo, scivolava molto e ti sentivi come fossi un passeggero. Oggi invece era tutto fantastico, per il lavoro svolto dal team e di sicuro anche per le Michelin nuove. Ottenere due pole position è stupendo, ne godiamo un po' ma subito pronti per concentrarci sulla gara in arrivo che ci attende, dobbiamo continuare a spingere!". Avversari avvisati...