Carrera Cup Italia, Vallelunga: Cerqui il più veloce nel test

Antipasto di Porsche Carrera Cup Italia con miglior tempo di Alberto Cerqui all'Autodromo di Vallelunga. Oggi pomeriggio il test pre-gara del giovedì ha introdotto il quarto round stagionale, quello che da domani a domenica annuncia grandi battaglie in tutte le categorie del monomarca tricolore, che sul circuito di Campagnano di Roma torna in pista dopo quasi due mesi di pausa estiva in vista del rush finale.

Il pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform ha messo a segno il giro più veloce di giornata fermando il cronometro sul tempo di 1'34"184, risultando di 32 millesimi più veloce di Leonardo Caglioni con la prima 911 GT3 Cup di Ombra Racing. Terzo a meno di un decimo il driver di Bonaldi Motorsport Marzio Moretti, mentre a poco meno di tre decimi si è fermato un altro giovane dello Scholarship Programme, anzi il più giovane, Leonardo Moncini (Ghinzani Arco Motorsport), quarto e a sua volta davanti di poco al compagno di squadra Daniele Cazzaniga.

Alessandro Giardelli, leader attuale del monomarca di Porsche Italia, ha concluso con il sesto tempo a 4 decimi dalla vetta e con ottimi intertempi nei minuti finali entrambi vicinissimi al leader di giornata (e di campionato). Il 18enne rookie di Dinamic Motorsport ha girato più di tutti durante le 4 ore del turno, completando ben 68 giri.

Leggermente staccati e racchiusi nell'arco di due decimi seguono quindi Enrico Fulgenzi, Giorgio Amati, Giammarco Levorato, Gianmarco Quaresmini (top-10 per il primo inseguitore di Giardelli in campionato) e Aldo Festante, che a Vallelunga detiene il record della pista, fatto segnare nelle prove ufficiali dello scorso anno, quando conquistò la sua prima pole position in 1'33"352.

Primo contendente della Michelin CUp è risultato Piero Randazzo con il 13esimo tempo assoluto a 1 secondo da Cerqui. Il portacolori partenopeo di AB Racing - Centri Porsche di Roma, team che a Vallelunga gioca in casa, nella categoria riservata ai piloti non professionisti ha preceduto di 2 decimi il capoclassifica Marco Cassarà (Raptor Engineering) e, più staccato, il rientrante Alex De Giacomi (Tsunami RT), inseguito da Gabriel Rindone a Francesco Fenici.

Giro più veloce in Silver Cup per Davide Scannicchio (ZRS Motorsport), mentre non ha svolto il test pre-gara il leader di classe Max Montagnese, così come, fra i 32 iscritti al via del quarto round stagionale, Marco Galassi, Risto Vukov e il campione in carica Simone Iaquinta.

La sessione di test si è svolta in buone condizioni meteo ma con qualche goccia di pioggia caduta negli ultimi 60 minuti e con temperature dell'aria tra i 27 e i 29 gradi. Breve interruzione con bandiera rossa poco dopo metà del turno nel frangente in cui Gianluca Giorgi ha riscontrato delle noie tecniche. Domani le prove libere del venerdì sono in programma alle 15.00.

I tempi del test pre-gara

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 1'34”184 02. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"032 03. Marzio Moretti Bonaldi Motorsport +0"091 04. Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport +0"287 05. Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport +0"370 06. Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport +0"432 07. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"612 08. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"718 09. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"752 10. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"768 11. Aldo Festante Ombra Racing +0"814 12. Stefano Gattuso Ombra Racing +1"042 13. Piero Randazzo AB Racing +1"057 14. Benedetto Strignano AB Racing +1"163 15. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"291 16. Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport +1"299 17. Dziugas Tovilavicius Ombra Racing +1"373 18. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"899 19. Gabriel Rindone EF Racing +2"011 20. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"395 21. Gianluigi Piccioli Ebimotors +2"686 22. Diego Locanto Krypton Motorsport +2"709 23. Max Donzelli Team Malucelli +3"405 24. Paolo Venerosi Ebimotors +3"490 25. Gianluca Giorgi Ebimotors +3"589 26. Luigi Peroni Ebimotors +4"345 27. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +5"182 28. Marco Parisini Team Malucelli +9"569