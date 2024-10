Carrera Cup Italia | Ultim'ora: appello ritirato, Masters vince gara 1 di Monza

Il team prima Ghinzani ha rinunciato all'appello annunciato a Monza in occasione di gara 1 dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia 2024 disputato lo scorso weekend. Sabato sera, nel post-gara Simone Iaquinta, dichiarato vincitore dopo una penalità inflitta a Marvin Klein per partenza anticipata, era stato penalizzato di 5 secondi per taglio di variante, ma l'annuncio dell'appello aveva congelato la classifica, rimasta con il pilota calabrese vincitore sub judice fino a oggi pomeriggio.

La penalità, che ora è "scontata" nella classifica definitiva, fa scendere Iaquinta all'ottavo posto, mentre "promuove" vincitore Keagan Masters, che così corona il weekend del suo primo titolo con il Team Q8 Hi Perform con una vittoria, la seconda stagionale.

Diego Bertonelli (TDE) da terzo sale invece in seconda posizione, mentre Gianmarco Quaresmini è classificato terzo. Così, il driver bresciano di Tsunami RT conquist ail suo primo podio del 2024, anche se... post-campionato!

Malgrado il ricalcolo dei punteggi acquisiti nel sabato di Monza, nelle varie classifiche finali del monomarca tricolore (assoluta e di categorie) tutte le posizioni da podio rimangono invariate.