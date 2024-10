Carrera Cup Italia | Tutte le tappe del calendario 2025

Impegnata nel gran finale 2024 a Monza, la Porsche Carrera Cup Italia ha svelato il calendario per la prossima stagione, che vedrà il monomarca tricolore confermare un test ufficiale pre-campionato e sei appuntamenti a doppia gara, con tre occasioni di test pre-weekend al giovedì.

In tutto, quindi, 12 gare sui più importanti circuiti italiani, un po' come ormai da tradizione negli anni più recenti, coprendo l'arco metà-aprile/ottobre come quest'anno. L'official test è previsto nella giornata di giovedì 16 aprile, mentre esattamente come nel 2023 e nel 2024 le sfide per i titoli in palio al volante delle 911 GT3 Cup saranno inaugurate dal Misano World Circuit nel primo weekend di maggio (2-4).

In quello dell'8 giugno, invece, tutti a Vallelunga per il secondo appuntamento, seguito dalla tradizionale tappa al Mugello di metà luglio (11-13 luglio). Da qui una pausa estiva leggermente più lunga del solito che porterà a un finale tutto da giocare e vivere nel giro di meno di un mese.

La seconda metà di stagione si aprirà a Imola il 26-28 settembre, quindi si tornerà a Misano Adriatico per il penultimo round il 10-12 ottobre, quando inizierà la volata finale, che si concluderà a Monza il 24-26 ottobre. E dunque come oggi, il Tempio della Velocità sarà di nuovo decisivo...

Calendario 2024 Porsche Carrera Cup Italia

16 aprile: Monza (official test)

2-4 maggio: Misano*

6-8 giugno: Vallelunga*

11-13 luglio: Mugello

26-28 settembre: Imola*

10-12 ottobre: Misano

24-26 ottobre: Monza

* Pre-race official test