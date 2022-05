Carrera Cup Italia, "tripla" Ombra a Imola: "Tutti faranno i conti con noi"

Carica lettore audio

Il primo weekend di gare della Porsche Carrera Cup Italia, al via all’autodromo di Imola con 37 vetture lo scorso weekend, ha visto tra i protagonisti i tre i piloti del team Ombra Racing, tutti e tre alternatisi sui vari podi fra gara 1 e gara 2.

Dopo la pioggia di venerdì, che ha influenzato il lavoro durante le prove libere, il turno di qualifiche del sabato mattina si è svolto in totale assenza di pioggia ma con le condizioni della pista che cambiavano di minuto in minuto, soprattutto nella seconda parte delle qualifiche, che nella PQ2 si sono concluse con Leonardo Caglioni in quinta posizione, Piero Randazzo in diciassettesima posizione, secondo della categoria Michelin Cup, e Gianmarco Quaresmini in ventesima posizione (purtroppo un contatto con un’altra vettura, nelle fasi iniziali della PQ1, ha irrimediabilmente compromesso la sua vettura cancellando di fatto qualsiasi possibilità di migliorare il suo tempo).

Sabato è scattata gara 1, conclusa da Leonardo Caglioni in terza posizione, meritatamente sul podio. Incredibile rimonta dalla ventesima posizione per Gianmarco Quaresmini, che ha concluso nono, mentre è stato costretto al ritiro Piero Randazzo. Domenica in gara 2 Gianmarco Quaresmini, partito nono, è nuovamente autore di una spettacolare rimonta fino alla seconda posizione a pochi decimi dal vincitore. Decimo Leonardo Caglioni, per lui una gara 2 in salita dopo una partenza non velocissima che lo ha fatto retrocedere di alcune posizioni. Piero Randazzo in rimonta chiude terzo in pista, ma per la penalità inflitta a Luca Pastorelli (autore di una partenza anticipata) sale al secondo posto della categoria Michelin Cup, conquistando così il terzo trofeo del weekend per il team bergamasco.

Per la soddisfazione di Davide Mazzoleni, del team manager di Ombra, che ha così commentato e rilanciato in vista della tappa del 3-5 giugno a Misano: “Siamo soddisfatti di questo primo round, tutti e tre i nostri driver hanno fatto un buon lavoro. Sono convinto che abbiamo raccolto un po' meno del nostro potenziale, soprattutto in qualifica alcuni episodi ci hanno penalizzato, ma abbiamo messo in chiaro che dovranno fare i conti con noi! Avanti alla prossima!”.