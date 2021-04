Carrera Cup Italia, Tovilavicius è il quarto nome 2021 per Ombra Racing

Sempre più numeroso lo schieramento del team Ombra nella Porsche Carrera Cup Italia 2021. La compagine bergamasca ha annunciato Dziugas Tovilavičius, una new-entry che sulla quarta 911 GT3 Cup della squadra andrà ad affiancarsi a Leonardo Caioni, Aldo Festante e Stefano Gattuso.

Classe 1992, il pilota lituano è al debutto su un’auto di Stoccarda dopo le esperienze maturate con vetture Turismo nel campionato TCR Germany 2020 e con la vittoria nel TCR Baltic 2019.

Così ha commentato lo stesso Tovilavičius: "Nel TCR Germany ho imparato molto e ho incontrato persone fantastiche! Per il 2021 ho deciso di fare un passo avanti ed entrare nella Porsche Carrera Cup Italia; ho già provato l’auto e posso dire che è divertente e impegnativa da guidare. Avrò molto da imparare quest'anno, per farlo ho bisogno del giusto team e grazie all'aiuto del mio manager (Alberto Tonti della Fly Racing Consulting, ndr) penso di averlo trovato. Credo che tutti i buoni risultati arrivino con le persone giuste e con il duro lavoro, perciò siamo davvero contenti di unirci a Ombra Racing, un team di persone che mette vera passione nel loro lavoro. Non vedo l'ora che inizi la stagione!".

Il team manager Davide Mazzoleni ha aggiunto: "Quattro vetture nella Carrera Cup Italia: non possiamo che essere soddisfatti di aver portato il programma sui livelli prefissati. Dziugas è un pilota con un ottimo approccio, un buon bagaglio di esperienza e molto margine di miglioramento: Ombra potrà fornirgli gli strumenti tecnici e umani per continuare il suo percorso".