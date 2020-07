Carrera Cup Italia, test Mugello: Cerqui davanti, poi la pioggia

Resta Alberto Cerqui in cima alla lista tempi dello shakedown della Carrera Cup Italia 2020 al Mugello in vista del primo round in programma nel weekend sempre sul circuito toscano. Il nuovo pilota di AB Racing ha fatto segnare il miglior crono anche nel turno del pomeriggio in 1'50”683, non migliorando l'ottimo 1'50”088 colto al mattino a soli 3 decimi dalla pole position record del 2019.

In pochi, però, alla fine, hanno potuto provare con pneumatici nuovi per provare almeno ad avvicinare il muro dell'1 e 50, visto che la sessione è stata di fatto fermata da un'inattesa ma persistente pioggia dopo circa un'ora, non permettendo a team e piloti di proseguire il lavoro su dati, assetti e riferimenti da asciutto.

Mentre un po' tutti i migliori del mattino sono rimasti “davanti” anche nel pomeriggio, alcuni piloti non hanno neppure fatto in tempo a scendere in pista o lanciarsi per far segnare un tempo, mentre a migliorare sono stati soltanto in quattro: Marzio Moretti (7 decimi più veloce di stamattina), i due rookie di Ombra Racing Emil Skaras (un secondo) e Leonardo Caglioni (due decimi) e l'alfiere del Team Malucelli Marco Galassi (9 decimi).

Autore del settimo tempo, proprio Moretti è incappato in un'uscita di pista nella zona delle Biondetti poco prima dell'arrivo della pioggia. La bandiera rossa è stata subito esposta per recuperare la 911 GT3 Cup, poi tornata al box di Bonaldi Motorsport con anteriore e fiancata destra evidentemente danneggiati.

Proprio al termine della sessione, Ombra Racing è di nuovo scesa in pista con Aldo Festante ed Emil Skaras, ma soltanto per qualche giro sull'umido, così come provato da David Fumanelli con la 911 GT3 Cup ufficiale di Q8 Hi Perform, da Stefano Monaco.(Dinamic Motorsport) e da Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) proprio sulla bandiera a scacchi.