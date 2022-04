Carrera Cup Italia, test Monza: Bertonelli al top a metà giornata

Carica lettore audio

A Monza meteo perfetto e ben 33 911 GT3 Cup in azione ne test collettivo della Porsche Carrera Cup Italia, con tempi già interessanti. Ci si aspettava di abbattere lo “storico” muro dell’1’50 nel pomeriggio, ma qualcuno ha anticipato il time attack a gomma nuove e con temperature primaverili ecco il primo 49’ tra i 37 piloti presenti in rappresentanza di 17 squadre.

Così nella sessione mattutina miglior tempo per il rientrante vicecampione 2019 Diego Bertonelli, che al debutto con il team BeDriver ha siglato il miglior crono in 1’49”824. Nell’arco di mezzo secondo lo seguono Enrico Fulgenzi secondo a 2 decimi (forte dell’esperienza già acquisita sulla nuova vettura lo scorso anno il campione 2013 ha avuto bisogno di pochissimi giri per trovare il tempo), Ale Giardelli terzo con Ebimotos a 3 decimi, Giammarco Quaresmini quarto con Ombra e Matteo Malucelli quinto dopo aver montato gomma nuova prima di tutti.

Tutti molto vicini anche i restanti protagonisti che a metà giornata hanno terminato in top-10. Il campione in carica Alberto Cerqui è sesto a 7 decimi nel gruppetto con Lodovico Laurini (Dinamic) e Benny Strignano (Villorba), seguiti da Leo Caglioni (Ombra e l’olandese Van lkagen (che segue Risto Vukov in GDL).

Il 5 volte iridato delle moto Jorge Lorenzo ha percorso i primi giri “ufficiali” nel monomarca di Porsche Italia concludendo con un incoraggiante 20esimo tempo in 1’52”178, migliorandosi nel corso della mattinata e lavorando continuamente insieme al team Q8 Hi Perform.

Undicesimo riscontro assoluto e migliore di Michelin Cup per Alberto De Amicis, che ha ben iniziato la nuova avventura con Ebimotors. Alle sue spalle Luca Pastorelli (Krypton) e, più staccato, Piero Randazzo (Ombra Racing).

Tra i protagonisti della Silver Cup doppietta Ebimotors con Ale Baccani e Paolo Venersoi, mentre l’unica bandiera rossa della sessione, esposta per circa 5 minuti, è stata causata da uno stop in zona Lesmo occorso a Luigi Peroni, anche lui driver “silver”.

La seconda sessione di test si disputa dalle 14.00 alle 17.40, seguita da un quarto d'ora di prove di partenza.

I tempi della mattina

1. Bertonelli (BeDriver) 1’49”824

2. Fulgenzi (EF) a 0”255

3. Giardelli (Ebimotors) a 0”354

4. Quaresmini (Ombra) a 0”527

5. Malucelli (Malucelli) a 0”583

6. Cerqui (Ghinzani Arco) a 0”745

7. Laurini (Dinamic) a 0”771

8. Strignano (Villorba) a 0”781

9. Caglioni (Ombra) a 0”844

10. Van Lagen (GDL) a 0”900

11. De Amicis (Ebimotors) a 1”221

12. Pastorelli (Krypton) a 1”397

13. Festante (Raptor) a 1”524

14. Amati (Ghinzani Arco) a “1628

15. Levorato (Tsunami) a 1”669

16. Siksnelis (Dinamic) a 1”795

17. Fumanelli (AB) a 2”005

18. Randazzo (Ombra) a 2”258

19. Vukov (GDL) a 2”335

20. Lorenzo (Q8 Hi Perform) a 2”354

21. Fenici (AB) a 2”368

22. Gnemmi (Ebimotors a 2”621)

23. De Giacomi (Tsunami) a 2”645

24. Fontana (Bonaldi) a 2”868

25. Negra (Ebimotors) a 3”080

26. Galassi (Malucelli) a 3”661

27. Zelger (Tsunami) a 3”738

28. Biolghini (Racevent) a 3”874

29. Knutzon (EF) a 4”323

30. Baccani (Ebimotors) a 4”596

31. Venerosi (Ebimotors) a 5”528

32. Scannicchio (ZRS) a 5”538

33. Scarpellini (Racevent) a 6”299

34. Peroni (Ebimotors) a 8”784

35. Parisini (Malucelli) a 9”838