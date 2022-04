Carrera Cup Italia, test al via con 36 piloti su 33 auto a Monza

Carica lettore audio

Primo semaforo verde ufficiale a Monza per la stagione 2022 della Porsche Carrera Cup Italia. Un’annata che vanta l’esordio della nuova 911 GT3 Cup e di un nuovo boom di iscritti, a giudicare dai numeri odierni, che contano ben 36 piloti (più uno che ha dato forfait all'ultimo per impegni improvvisi) e 33 auto già in pista per la prima sessione dei test collettivi, delle quali 29 sono i più evoluti modelli 992.

Ai box dell’Autodromo Nazionale, al lavoro in vista della prima del monomarca di Porsche Italia (Imola, 7-8 maggio), sono presenti anche 17 team. Davvero impressionante lo schieramento di forze in campo, ma ancora più sorprendente è forse l’elenco iscritti dei piloti, fra l’altro in rappresentanza di ben 9 nazioni.

Spicca naturalmente la presenza del 5 volte Campione del Mondo delle due ruote Jorge Lorenzo, la cui ufficialità di nuovo pilota del Team Q8 Hi Perform è stata confermata la settimana scorsa. Tecnicamente la squadra sarà seguita da Ghinzani Arco Motorsport, quindi il rider/driver spagnolo sarà affiancato dal campione in carica della Carrera Cup Italia, Alberto Cerqui. Il bresciano torna con il numero 1 sulla vettura dei Centri Porsche di Milano a difesa del titolo, al quale però anche tanti nuovi e “vecchi” piloti puntano senza nascondersi.

Tra questi anche alcuni giovanissimi di talento e già impegnati anche nello Scholarship Programme. Si tratta di Alessandro Giardelli (accordatosi nei giorni scorso con Ebimotors, che dunque torna a lottare anche nella classifica assoluta), Leo Caglioni (Ombra Racing), Aldo Festante (passato alla Raptor Engineering di Andrea Palma), Giorgio Amati (passato a sua volta in Ghinzani), Benny Strignano (con il nuovo progetto firmato Villorba Corse - Centro Porsche Treviso), Giammarco Levorato (Tsunami RT) e il rientrante dal 2020 Stefano Monaco (tornato in Dinamic Motorsport). Il nuovo e ottavo nome è quello del 17enne lituano Kajus Siksnelis, classe 2005 pure lui in Dinamic e proveniente dal karting (ha vinto l'Academy Fia nel 2019).

In tutto sono 19 i piloti Pro presenti a Monza (anche se alcuni in veste di coach driver). Oltre a Lorenzo, Cerqui e under 23, sono in pista il campione 2018 Giammarco Quaresmini (ora in Ombra Racing), l’immancabile campione 2013 Enrico Fulgenzi, il parmense vincitore a Monza nel 2019 Lodovico Laurini (Dinamic), il macedone Risto Vukov (seguito dall’olandese Jaap van Lagen in GDL Racing) e alcuni altri nomi davvero interessanti tra novità e rientri.

Dopo aver sfiorato il titolo nel 2018 e 2019 Diego Bertonelli riparte dal team BeDrive. Nomi da seguire sono poi quelli di un forte ed esperto pilota GT come Matteo Malucelli (che si rimette in pianta stabile al volante con il suo team) e i nuovi arrivati Andrea Fontana, alla prima stagione in Carrera Cup, dove inizia con Bonaldi Motorsport, e Sebastian Balthasar, anche se il tedesco ha dato forfait al team AB Racing proprio all'ultimo per sopraggiunti impegni. Presente infine anche il vicecampione 2020 David Fumanelli, che oltre a provare l'auto destinata a Balthasar segue il “bronze” Francesco Maria Fenici sull’altra 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma.

Michelin Cup

Si parla dunque di Michelin Cup. Oltre a Fenici, testa a Monza il vicecampione 2021 e già bi-campione Alex De Giacomi con Tsunami RT, mentre è assente Marco Cassarà. Il campione in carica tornerà al più presto sulla vettura di Raptor Engineering - Centro Porsche Catania, a Monza non ha potuto esserci soltanto per impegni di lavoro presi da tempo. Numerosa e davvero interessante la line up di Ebimotors, formata da Paolo Gnemmi, Alberto De Amicis e Pietro Negra. In Ombra Racing è passato Piero Randazzo, mentre Tsunami RT schiera pure Johannes Zelger. Marco Galassi è la conferma del Team Malucelli e Luca Pastorelli rientra con Krypton Motorsport.

Nomi già noti alla serie sono anche quelli di Pablo Biolghini (reduce domenica scorsa dalla gara-test nel Porsche Club GT al Mugello) e Carlo Scarpellini, che si divideranno la vettura del loro team Racevent. New entry assoluta è invece quella dello svedese Mike Knutzon, schierato da EF Racing.

A Monza non mancano neppure alcuni dei protagonisti attesi nella Silver Cup in azione sulle “vecchie” 991 GT3 Cup gen.II: Davide Scannicchio torna con ZRS Motorsport, Marco Parisini con il Team Malucelli e Luigi Peroni e Paolo Venerosi, in equipaggio con Alessandro Baccani, in Ebimotors.

La prima sessione odierna si concluderà alle 12.30. La giornata di test riprenderà dopo la pausa pranzo con la seconda sessione in programma dalle 14.00 alle 17.40 e si concluderà con le prove di partenza dalle 17.45 alle 18.00.