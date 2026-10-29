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Carrera Cup Italia | Test al Mugello: Zendeli sul gong

L'anteprima odierna della finalissima mette in evidenza il tedesco di BeDriver, che nel finale spodesta Delli Guanti su riscontri davvero interessanti. Ok Van Soelen, Cerqui e Quaresmini. Bristot è 6°, in Michelin Cup detta il passo Brusa. Ora il weekend: da domani a domenica il monomarca Porsche deciderà tutti i titoli in palio

Gianluca Marchese

Modificato: 29 ott 2026, 16:49

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Lirim Zendeli, BeDriver

Foto di: Getty Images

Lirim Zendeli è stato il più veloce nel test pre-gara che nel giovedì del Mugello Circuit ha preceduto l'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026, di scena da domani a domenica sullo storico circuito toscano.

In un lungo turno di 4 ore trascorso senza particolari intoppi, il pilota tedesco di BeDriver ha trovato l'exploit proprio nel finale, quando a soli 4 minuti dal termine ha girato in 1'49"271, superando Pietro Delli Guanti, che da par suo si era portato al comando all'inizio dell'ultima ora, quando più o meno tutti i protagonisti coinvolti nelle varie rincorse ai titoli hanno cercato l'affondo.

I riscontri alla fine sono davvero interessanti e già vicinissimi al record assoluto del circuito toscano per quanto riguarda le 911 GT3 Cup. Zendeli l'ha sfiorato per un paio di decimi, mentre l'alfiere del Team Q8 Hi Perform ha concluso con il secondo riferimento di giornata a 146 millesimi dal leader.

Inseguono Senna Van Soelen, terzo nella lista tempi con Target a un soffio da Delli Guanti, Alberto Cerqui, quarto con Ebimotors a 4 decimi con quasi lo stesso, identico crono fatto segnare da Gianmarco Quaresmini con Prima Ghinzani.

Appena fuori dalla top-5 è rimasto Andrea Bristot. L'attuale leader del monomarca di Porsche Italia ha preparato il weekend che potrebbe consegnargli il primo titolo nella serie girando anche lui sui limiti dei due piloti bresciani che lo precedono.

L'alfiere Dinamic è dunque sesto e porecede Callum Voisin (Ombra Racing), Aldo Festante (Target) e il compagno di squadra Max Mutschlechner, tutti a mezzo secondo.

Chiude la top-10 Diego Bertonelli, a 6 decimi da Zendeli con la seconda 911 GT3 Cup di BeDriver. Appena dietro c'è Marco Butti, il giovane comasco che con TDE è l'ultimo dei protagonisti ad aver abbattuto il muro dell'1 e 50.

Tra i pretendenti alla Michelin Cup, Cesare Brusa ha fatto la voce grossa con Prima Ghinzani girandoin 1'50"637, seguito a 5 decimi dal padrone di casa Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport).

Quindi la coppia di Ebimotors con Andrea Galli a precedere Alex De Giacomi e, molto staccato, è solo quinto l'attuale capoclassifica della categoria Andrea Girondi (Fulgenzi Racing)

Nelle prove odierne, da segnalare i numerosi track limit riscontrati dai commissari, con tanto di bandiere nere "nobili" esposte a Quaresmini, Delli Guanti, Voisin e Butti nell'ordine (penalty di 10 minuti obbligatori da scontare ai box).

Le curve interessate sono la Borgo San Lorenzo e le Biondetti. Scopriremo presto se rappresenteranno un'ulteriore variabile quando si inizierà a fare sul serio nei turni ufficiali...

Il test al Mugello

POS. Pilota Team Tempo o distacco 01. Lirim Zendeli BeDriver 1’49”271 02. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"146 03. Senna Van Soelen Target +0"212 04. Alberto Cerqui Ebimotors +0"392 05. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"396 06. Andrea Bristot Dinamic Motorsport +0"416 07. Callum Voisin Ombra Racing +0"492 08. Aldo Festante Target +0"502 09. Max Mutschlechner Dinamic Motorsport +0"549 10. Diego Bertonelli BeDriver +0"636 11. Marco Butti TDE +0"652 12. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0"746 13. Alexander Tauscher Prima Ghinzani +0"920 14. William Mezzetti Dinamic Motorsport +1"026 15. Paul De Prenter TDE +1"129 16. Hjelte Hoffner TDE +1"150 17. Nathan Schaap Ombra Racing +1"222 18. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +1"326 19. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"366 20. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"603 21. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"858 22. Karen Gaillard Ombra Racing +1"943 23. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"981 24. Andrea Galli Ebimotors +2"216 25. Alex De Giacomi Ebimotors +2"318 26. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +2"426 27. Luciano Martinez Ombra Racing +2"784 28. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +3"685 29. Lee Mowle BeDriver +3"924

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