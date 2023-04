Carrera Cup Italia | Test a Monza: Caglioni al top sulla sirena!

Carica lettore audio

La Porsche Carrera Cup Italia è tornata in pista a Monza per la giornata di shakedown collettivo 2023 e un meteo perfetto e primaverile ha fatto da cornice al miglior crono di Leonardo Caglioni in 1’49”446.

Il pilota bergamasco di Ombra Racing ha svettato nella lista tempi di fine-test cogliendo il riscontro più veloce proprio nel finale della sessione pomeridiana disputata sui 5793 metri dell’Autodromo Nazionale, che ha ospitato il lavoro pre-stagionale di 28 piloti e 14 team impegnati con un totale di 31 911 GT3 Cup (con tanti nuovi e “vecchi” protagonisti ma pure qualche assenza eccellente ma attesa al via del primo round del monomarca di Porsche Italia il 5-7 maggio a Misano Adriatico).

Nell’ultima ora del pomeriggio, con tanti protagonisti su gomma nuova per testare i limiti di vetture e pista, in molti hanno migliorato il proprio riferimento, anche rispetto al turno mattutino. Caglioni, che dunque è risultato anche il migliore fra i giovani under 24 dello Scholarship Programme di Porsche Italia, ha preceduto il bi-campione Simone Iaquinta (secondo a 2 decimi al rientro con Ghinzani Arco Motorsport) girando sui limiti del test 2022 e un decimo meglio rispetto alla sua stessa pole position settata nel weekend di gara dello scorso ottobre (1’49”532)­.

La sensazione è che in ogni caso un po’ tutti si siano tenuti dei “sassolini” in tasca per non svelare l’intero potenziale in un monomarca che quest’anno annuncia una rincorsa al titolo mozzafiato. A seguire Caglioni e Iaquinta si è piazzato terzo Alberto Cerqui. Il campione 2021 si è accasato in BeDriver e gli è valso il miglior crono della mattina, visto che nel pomeriggio non ha migliorato il riscontro, rimasto a 261 millesimi dal vertice.

Cerqui precede Gianmarco Quaresmini, quarto. Il campione in carica ha girato a 3 decimi dall’ex compagno di squadra Caglioni alla sua prima presenza “ufficiale” al rientro con Dinamic Motorsport, la squadra emiliana che ha piazzato anche Aldo Festante in top-5 a un’incollatura dal bresciano.

Sesto tempo per Diego Bertonelli, pure lui rimasto con quanto settato al mattino e staccato di 388 millesimi con Bonaldi Motorsport. Bella sorpresa con il settimo crono a soli 4 decimi è invece il rookie Pietro Armanni, apparso a suo agio alla prima uscita nella serie tricolore nei colori Ombra Racing, che ribadisce presupposti importanti dopo il titolo piloti e team conquistati nel 2022.

Sul piede dell’1’49”9 hanno quindi girato anche Giorgio Amati, ottavo con Dinamic Motorsport dopo l’uscita indolore nella ghiaia a Lesmo 1 verso inizio sessione (con conseguente bandiera rossa), Matteo Malucelli (Team Malucelli) e Lodovico Laurini, pure lui con Dinamic a chiudere la top-10.

A seguire Benny Strignano (Villorba Corse) e il rookie Zakhar Slutskii a 8 decimi con la novità Target Competition, mentre Jorge Lorenzo conclude 13esimo a 9 decimi in 1’50”372. Il pluricampione MotoGP ora driver ufficiale del Team Q8 Hi Perform ha migliorato di mezzo secondo rispetto al mattino ma a fine giornata ha palesato qualche problemino sulla vettura.

Problemino più evidente per Lorenzo Ferrari, invece. Il giovane piacentino di Raptor Engineering, campione GTE 2022 in ELMS e all’esordio nel monomarca tricolore, ha chiuso 14esimo in 1’50”390, tempo comunque interessante considerando che nel pomeriggio ha percorso soltanto una manciata di giri per noie alla scatola dello sterzo.

La giornata è stata utile e selettiva anche per i pretendenti alla Michelin Cup. Fra i piloti “bronze” over 30 svetta di un soffio Paolo Gnemmi, che nel finale scalza dalla vetta Alberto De Amicis guidando la doppietta Ebimotors, mentre Alex De Giacomi segna il terzo tempo a 3 decimi con Tsunami RT.

Dopo l’antipasto di Monza il circus del prestigioso monomarca dà appuntamento alla prima tappa di campionato al Misano World Circuit. Cresce l’attesa per i tanti protagonisti pronosticati in lotta nelle sfide di vertice (qualcuno fra l’altro oggi era assente). Una cosa è certa: sarà un nuovo record di iscritti per quanto riguarda il numero di 911 GT3 Cup modello 992 (cioè il più evoluto) schierate sulla griglia al via della serie.

I tempi dello shakedown

1. Caglioni (Ombra) 1’49”446

2. Iaquinta (Ghinzani Arco) 1’49”679

3. Cerqui (BeDriver) 1’49”707

4. Quaresmini (Dinamic) 1’49”747

5. Festante (Dinamic) 1’49”826

6. Bertonelli (Bonaldi) 1’49”834

7. Armanni (Ombra) 1’49”922

8. Amati (Dinamic) 1’49”926

9. Malucelli (Malucelli) 1’49”968

10. Laurini (Dinamic) 1’49”985

11. Strignano (Villorba) 1’50”105

12. Slutskii Z. (Target C.) 1’50”251

13. Lorenzo (Q8 Hi Perform) 1’50”372

14. Ferrari (Raptor) 1’50”390

15. Fontana (Ebimotors) 1’50”575

16. Gnemmi (Ebimotors) 1’50”725

17. Slutskii A. (Target C.) 1’50”807

18. De Amicis (Ebimotors) 1’50”844

19. De Giacomi (Tsunami) 1’51”093

20. Papadopulos (Tsunami) 1’51”331

21. Giorgi (BeDriver) 1’51”549

22. Fenici (AB Racing) 1’51”739

23. Galassi (Malucelli) 1’51”852

24. Guirreri (Raptor) 1’51”954

25. Selva (Ghinzani Arco) 1’52”308

26. Zelger (Tsunami) 1’52”541

27. Montagnese (Malucelli) 1’52”935

28. Han (AB Racing) 1’53”092