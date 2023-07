Carrera Cup Italia | Tag Heuer premia De Amicis come pilota più combattivo Iaquinta era stato il più gettonato per le gare di Misano, questo weekend è toccato invece al driver di Ebimotors ricevere il riconoscimento “Don’t Crack Under Pressure” dopo la votazione on line riferita alla seconda tappa di Vallelunga. L’iniziativa è stata confermata anche per questa stagione e ha già coinvolto centinaia di votanti.

Di: Gianluca Marchese Confermato anche per questo 2023 a rinsaldare la partnership che unisce Porsche Italia e Tag Heuer, il noto brand svizzero di orologi già legato da molto decenni al marchio automobilistico tedesco, è tornato appuntamento fisso dei weekend della Carrera Cup il premio "Don't Crack Under Pressure". Il riconoscimento speciale intende esaltare il pilota che nel corso di ciascun weekend di gara abbia dimostrato di saper meglio reagire nei momenti più intensi delle gare e reggere alle varie pressioni, mostrandosi particolarmente combattivo e "resistente". Capace fra l'altro di coinvolgere appassionati, spettatori e ovviamente i tifosi più vicini al pilota stesso, con centinaia di votanti già coinvolti da inizio stagione, a Vallelunga il primo premiato stagionale era stato Simone Iaquinta, finito in nomination insieme a Riccardo Agostini e Diego Bertonelli in riferimento alla prima tappa disputata a Vallelunga. Al Mugello il premio è invece andato ad Alberto De Amicis, il più votato per la tenacia e la solidità sfoggiata il mese scorso a Vallelunga nel trio di piloti finito in nomination e completato da Francesco Maria Fenici e da Gianmarco Quaresmini. I due protagonisti della Michelin Cup si sono giocati il premio durante il poll online, con De Amicis che ha avuto la meglio per soli 21 voti in più rispetto al pilota di AB Racing. La formula dell'iniziativa resta quella vincente sperimentata già dal 2021. Alla conclusione di ogni weekend di gara vengono infatti selezionati i tre piloti giudicati più meritevoli per "non essersi mai arresi sotto pressione" e i loro nomi finiscono nel sondaggio web. Anche alla luce di gara 2 del Mugello, quindi, lunedì sarà nominata la nuova rosa di tre piloti che potrà essere immediatamente votata on line direttamente sul portale di Tag Heuer.