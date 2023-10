Carrera Cup Italia | Svelato il calendario 2024

Dal palcoscenico più prestigioso, quello del Porsche Festival in corso a Misano, la Porsche Carrera Cup Italia ha svelato il calendario per la prossima stagione, pronto con leggero anticipo rispetto al passato e in grado di confermare un test ufficiale pre-campionato e sei appuntamenti a doppia gara.

Il che fa 12 gare sui più importanti circuiti italiani come da format degli ultimi anni, ma con conclusione anticipata di qualche settimana rispetto a quello in corso. L'official test è previsto nella giornata di giovedì 11 aprile, mentre le sfide per il titolo al volante della 911 GT3 Cup come quest'anno si apriranno al Misano World Circuit nel primo weekend di maggio, quello del 5 maggio.

In quello del 2 giugno si torna invece a Imola per il secondo round, seguito dalla tradizionale tappa al Mugello a metà luglio (13-14 luglio) e da quella del 7-8 settembre di nuovo a Imola alla ripresa del monomarca dopo la pausa estiva.

La volata finale sarà inaugurata dall'Autodromo di Vallelunga due settimane dopo, il 21-22 settembre, e il decisivo appuntamento conclusivo a Monza il 5-6 ottobre. Prima delle due tappe a Misano e a Vallelunga sono già previsti i test pre-gara con pista in esclusiva nei giorni precedenti.

Calendario 2024 Porsche Carrera Cup Italia

11 aprile: Imola (official test)

4-5 maggio: Misano*

1-2 giugno: Imola

13-14 luglio: Mugello

7-8 settembre: Imola

21-22 settembre: Vallelunga*

5-6 ottobre: Monza

* Pre-race official test