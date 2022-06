Carrera Cup Italia | Strignano da record a Misano con 22 sorpassi!

Carica lettore audio

In un secondo round tra notte e giorno, al Misano World Circuit la Scuderia Villorba Corse ha compiuto uno step in avanti e raccolto nuovi punti nella Porsche Carrera Cup Italia 2022. Insieme al team veneto, impegnato in questo progetto da poco inaugurato in sinergia con il Centro Porsche Treviso, protagonista dello scorso weekend sul circuito romagnolo è stato Benny Strignano, autore di una clamorosa rimonta in gara 2.

Nella notturna gara 1 di sabato il portacolori pugliese del team diretto da Raimondo Amadio è stato colpito da Ale Giardelli (poi penalizzato) e il contatto fra le due vetture ha causato dei danni che hanno costretto al ritiro il giovane driver di Barletta. La squadra non si è però disunita e dopo gli opportuni interventi si è schierata domenica al via di gara 2 ancor più motivata.

Per via del ritiro della sera prima, Strignano ha dovuto schierarsi sulla 34esima piazzola della griglia di partenza, ma fin dal via ha inanellato una serie di sorpassi che gli hanno permesso di agguantare l'11esimo posto finale, sfiorando la top-10 e conquistando punti preziosi come gli era riuscito a Imola in apertura di stagione.

Nel post-Misano, così ha commentato il team principal Amadio, snocciolando numeri interessanti: “In gara 1 siamo semplicemente stati sfortunati e siamo senza colpe. In Gara 2, aldilà del risultato finale, che comunque è buono, abbiamo fatto vedere che ci siamo. Benny ha disputato una super gara, mostrando veramente un ottimo ritmo e con tantissimi sorpassi, ne abbiamo contati 22 in 28 minuti!".

Una rimonta che può essere vista da più larghe vedute e anche in ottica immediato futuro: "Questa esperienza gli è servita per prendere maggior confidenza con la vettura, con le bagarre e anche per rifinire alcuni dettagli. E’ senza dubbio un buon viatico in vista del Mugello, dove cercheremo di compiere un ulteriore step di crescita e dove per questo abbiamo previsto dei test a inizio luglio. Quanto visto a Misano rappresenta un ‘upgrade’ di quanto fatto finora e nel contempo una nuova base di partenza. Quello sancito con il Centro Porsche Treviso è un progetto nuovo e va costruito anche a livello di performance, su questo stiamo lavorando molto duramente”.