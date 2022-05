Carrera Cup Italia, sorpresa-Masters: “La pioggia mi ha favorito, Imola che onore”

Carica lettore audio

All’inizio del primo sabato di Porsche Carrera Cup Italia 2022, a un'ora dalla prima qualifica dell’anno, a Imola resta il bagnato (ma almeno per ora non la pioggia) e l’eco del sorprendente terzo posto di ieri con l'acqua colto dal rookie di AB Racing Keagan Masters. Il 22enne driver sudafricano ha brillato per l’intera sessione, terminata alle spalle dei soli Bertonelli e Malucelli e anche con due ottimi intertempi nei primi due settori fatti segnare proprio nel finale.

Forse avrebbe potuto balzare davanti a tutti, ma in fin dei conti poco importa, perché il turno che conta è in arrivo stamattina e le qualifiche potrebbero anche scombussolare tutto (gli altri protagonisti non staranno certo a guardare e a spulciare bene i dati, ad esempio, ieri con la pioggia il giro ideale avrebbe arriso ad Ale Giardelli, che fu bravissimo sul bagnato lo scorso anno a Monza).

Resta il fatto che per Masters è stato un venerdì da incorniciare nella sua prima Imola e nella sua prima nel monomarca di Porsche Italia: “Questa macchina - ha detto Keagan - è da capire bene sul bagnato, soprattutto senza Abs e senza traction control, ma sorprendentemente ottima, molto ben bilanciata, con anche tanta potenza ma ben scaricata a terra, quindi non hai troppo pattinamento sulle ruote. Penso abbia l’equilibrio perfetto fra i pesi all’anteriore e al posteriore”.

Raccontaci queste tue prove così sorprendenti.

“Nelle libere non avevamo un perfetto grip all’anteriore, ma la macchina mi è piaciuta tanto. Non mi aspettavo di concludere terzo, per lo meno non così velocemente, ma credo che AB Racing abbia reso tutto più semplice. Siamo davvero contenti della prestazione, sorpresi di essere lì davanti, il meteo ci ha aiutato un po’”,

A che cosa ti riferisci in particolare?

“Con il bagnato tutti devono adattarsi alla pista, sull’asciutto gli altri sono molto veloci e (nei test, ndr) io faticavo a rimanere entro il secondo di gap dal più veloce. Sto iniziando a capire sull’asciutto, ma penso che abbiamo ancora bisogno di un po’ di tempo per conoscere del tutto la vettura, che richiede molta confidenza e direi coraggio per spingerla ai limiti, specialmente sui cordoli, che sono la cosa più insidiosa: devi essere così preciso nel modo in cui prendi l’angolo giusto, sarà difficile correre sull’asciutto perché questi ragazzi vanno veramente forte.”

Hai parlato di cordoli: come ti è sembrata Imola?

"E’ la mia prima esperienza qui, la adoro, è una pista incredibile, è un onore essere qui a Imola. Sui cordoli è insidiosa per me, in Sud Africa non abbiamo piste del genere, quindi devi imparare a usarli e ci vuole un po’ di tempo.”

E con il team?

“Belle persone e ottimi compagni di squadra rendono tutto più semplice. Mi sto divertendo e finora l’Italia mi piace!”

Oggi qualifiche dalle 9.50 (con possibilità di asciutto, magari nella decisiva PQ2 con i migliori 15 della PQ1), importanti anche per i primi tre punti della stagione, e poi tutti in griglia per la gara 1 delle 16.00, che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Action e in live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.