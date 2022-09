Carrera Cup Italia | Si riparte da Vallelunga, orari e tv del weekend

Carica lettore audio

Si riaccendono i motori della Porsche Carrera Cup Italia 2022 per il quarto round in programma il 16-18 settembre a Vallelunga. Il weekend che inaugura la seconda e decisiva parte di stagione, con i principali pretendenti al titolo all'inseguimento dell'attuale leader Gianmarco Quaresmini, sarà preceduto dal test pre-gara di giovedì.

Pronti a sfidarsi sul circuito romano l'ormai tradizionale "valanga" di 36 piloti e 17 team, con la conferma della presenza di Jorge Lorenzo (sempre molto atteso il campione MotoGP, stavolta alle prese con un circuito non-motomondiale) e diverse novità nello schieramento, anche già in ottica 2023.

Come già riportato da Motorsport.com, tornerà dopo un paio di stagioni Francesco Massimo De Luca, che ha scelto la gara di casa e il team Ebimotors per l'occasione. BeDriver schiererà quindi una 911 GT3 Cup in più per il tedesco Alexander Schwarzer, proveniente dallo Svizzero e curioso di provare il monomarca di Porsche Italia nella Michelin Cup. In SIlver Cup la novità è invece l'approdo di Max Montagnese in Raptor Engineering. Nel team diretto da Andrea Palma il campione in carica della categoria sostituirà Max Donzelli e tornerà all'attacco del gradino più alto del podio.

Dopo il test in esclusiva giovedì, venerdì la prestigiosa serie apre il quarto round con gli 80 minuti di prove libere a disposizione dei partecipanti a partire dalle ore 13.15 (orario anticipato almeno di un paio d'ore rispetto al solito).

Sabato mattina le qualifiche per lo schieramento di gara 1 accendono il verde a partire dalle 9.45 per i 35 minuti della PQ1 e poi alle 10.30 per il quarto d'ora della decisiva PQ2 riservata ai migliori 15 e che decreterà l'autore della pole position.

Orari consueti per le due corse da 28 minuti più 1 giro. Gara 1 prende il via nel pomeriggio di sabato alle 16.30 con diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204); domenica gara 2 è invece alle 12.00 in diretta sempre su Sky Sport Arena e pure in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre).

Entrambe saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e raccontate con la passione e la competenza riconosciute alla voce storica della Carrera Cup, quella di Guido Schittone.