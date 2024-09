Carrera Cup Italia | Senza Ten Voorde Imola è lo snodo degli inseguitori

Ormai ci si era abituati e sarà strano vivere senza Larry Ten Voorde il weekend di Porsche Carrera Cup Italia a Imola nel fine settimana in arrivo. L'attuale capoclassifica (fresco vincitore del suo terzo titolo in Supercup) è ormai da tempo il riferimento anche nel monomarca italiano, ma l'impegno concomitante nell'omologo monomarca tedesco di fatto costringe ai box la 911 GT3 Cup numero 1 di Fulgenzi Racing.

Ecco perché per i suoi inseguitori sul circuito del Santerno sarà "ora o mai più" per riuscire a riequiibrare le sorti del monomarca tricolore, che al momento pendono vistosamente dalla parte dell'asso olandese, e andare a giocare con qualche asso nella manica sui successivi tavoli di Vallelunga e Monza, quelli decisivi.

Non sarà affatto semplice ridurre l'intero gap dal leader, ma già riavvicinarlo a una manciata di lunghezze cambierebbe premesse e scenari. In particolare, fra i 33 piloti attesi al via, per il 24enne pilota sudafricano Keagan Masters, al momento secondo in classifica a meno 47 al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform, e dal due volte campione della Carrera Cup France Marvin Klein, portacolori di Target Competition – Centro Porsche Bolzano e terzo a meno 63.

Le due gare di Imola, quarto round 2024 che dunque si annuncia davvero scoppiettante e che ospiterà anche tanti nomi nuovi al via, saranno trasmesse in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita (è sufficiente avere un abbonamento attivo o andare su dazn.com/home e registrarsi) e in live streaming su www.carreracupitalia.it, sempre in HD.

Tanti volti nuovi

Masters e Klein, finora gli unici in stagione capaci di strappare un successo a Ten Voorde, ma non solo: sui 4909 metri del circuito emiliano-romagnolo e i suoi esaltanti saliscendi, che quest’anno hanno già ospitato il secondo round della Carrera Cup Italia nel weekend del 2 giugno, sono numerosi i protagonisti in cerca di conferme o rivincite.

Nella nuova classifica Rookie, ma sempre con ambizioni da podio assoluto, riprende il duello tra il 25enne tedesco Lirim Zendeli di Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo, quarto in classifica generale, e il 19enne cattolichino Francesco Braschi, che con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona è impegnato anche nella Scholarship Programme riservata ai talenti under 23.

Proprio fra questi ultimi non saranno presenti due giovanissimi messisi in evidenza nella prima parte di stagione: il tedesco Janne Stiak e l’olandese Flynt Schuring. Così sulla 911 GT3 Cup di Target Competition – Centro Porsche Trento si accomoderà il 19enne belga Benjamin Paque e su quella di Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine un’altra giovane new entry come l’olandese Sam Jongejan, entrambi provenienti dalla Carrera Cup Benelux (che ha fatto visita a Imola il 6-7 luglio scorso, quando Paque salì sul podio e Jongejan centrò una top-5).

Le altre tre novità in griglia di partenza riguardano invece il team Ebimotors – Centro Porsche Varese, che porta all’esordio nel monomarca tricolore il fiorentino classe 1999 Cosimo Papi, Dinamic Motorsport, al via con la new entry brasiliana classe 1983 Miguel Paludo (Centro Porsche Mantova) oltre che con Braschi e Aldo Festante (Centro Porsche Bologna), e il team Ombra Racing.

Per la compagine bergamasca si schierano Zendeli e i già protagonisti Oliver Gray (Centro Porsche Torino), 19enne talento britannico che ha debuttato in Carrera Cup Italia proprio a Imola nell’appuntamento di tre mesi fa, e lo statunitense Anthony Imperato, mentre il rookie è Matteo Segre, 19enne pilota torinese con trascorsi in monoposto nelle serie propedeutiche.

Appuntamento con il podio?

Nel mix di esperienza, gioventù e internazionalità, un ruolo da protagonisti cercherà di ritagliarselo una folta pattuglia di specialisti italiani a caccia di rivincite dopo una prima metà di stagione meno concreta delle attese.

Al primo podio stagionale mirano quindi i due bi-campioni Simone Iaquinta (Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano) e Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia), il campione 2021 Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e l’alfiere toscano di The Driving Experiences – Centri Porsche di Roma Diego Bertonelli.

Giovani rampanti

Tutti alla prima stagione in Carrera Cup Italia, invece, al ruolo di outsider si candidano diversi protagonisti del giovane “vivaio” della serie di Porsche Italia.

In ordine di classifica: Daniel Gregor, il rookie tedesco sempre a punti finora con The Driving Experiences – Centro Porsche Parma, il veloce australiano classe 2003 Bayley Hall, punta di BeDriver – Centro Porsche Napoli, il 18enne bresciano Pietro Armanni (Prima Ghinzani – Centro Porsche Firenze), il romano classe 2007 Flavio Olivieri con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania, il 16enne pordenonese Nicholas Pujatti, il più giovane del lotto in forze a Villorba Corse – Centro Porsche Treviso, e il suo compagno di squadra Steven Giacon, giovane padovano a caccia del primo punto stagionale, così come il 27enne bellunese Filippo Fant (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro).

Michelin Cup d'assalto

Con 6 piloti racchiusi in appena 12 punti e due capoclassifica a pari-merito, a Imola riparte in piena bagarre la rincorsa al titolo della Michelin Cup, mai così combattuta.

Al momento in vetta si sono istallati il driver laziale Francesco Maria Fenici, già vincitore in apertura a Misano con Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma, e il portacolori lombardo di Ebimotors – Centro Porsche Varese Paolo Gnemmi, che proprio a Imola in giugno ha centrato il suo primo successo nella categoria.

Dopo un inizio fra alti e bassi, il compagno di squadra e campione in carica Alberto De Amicis si è definitivamente rilanciato nella scorsa tappa del Mugello e ora insegue i battistrada a soli due punti.

A sua volta, il pilota romano di Guidonia è braccato dal già due volte titolato Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Latina), mentre leggermente più staccati inseguono Gianluca Giorgi (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e Stefano Stefanelli, che arriva all’appuntamento sul circuito del Santerno forte del primo podio e della prima vittoria colti nella tappa di casa del Mugello con la 911 GT3 Cup del Team Malucelli – Centro Porsche Mantova.

In attesa della conferma del pilota che si schiererà con il numero 88 sotto le insegne di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena (rientra Luca Pastorelli?), come già riuscitogli in giugno al podio punta anche Cesare Brusa, alla stagione d’esordio in Carrera Cup con Prima Ghinzani – Centro Porsche Padova.

Nello stesso team torna a schierarsi anche il gentleman driver pugliese Ilarione Introna (Centri Porsche di Milano), mentre il romeno Horia-Traian Chirigut completa le fila nei colori Villorba Corse – Centro Porsche Treviso.

Tutti gli orari

Il quarto atto stagionale prende il via venerdì 6 settembre con la consueta sessione di prove libere in programma dalle 14.50 alle 15.50. Sabato mattina semaforo verde alle qualifiche a partire dalle 10.15. Il turno di 40 minuti deciderà entrambe le griglie di partenza e gara 1 si disputa sempre sabato alle 16.25.

Domenica gara 2 conclude il weekend con partenza alle 12.00. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta su Dazn anche in modalità gratuita e in diretta streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Si riparte così

Assoluta: 1. Ten Voorde 154 punti; 2. Masters 107; 3. Klein 91; 4. Zendeli 75; 5. Stiak 52; 6. Braschi e Festante 50; 8. Cerqui 49; 9. Bertonelli 44; 10. Schuring 41.

Rookie: 1. Zendeli 75 punti; 2. Braschi 50; 3. Gregor 22; 4. Gray 16; 5. Van Soelen 8.

Michelin Cup: 1. Fenici e Gnemmi 53 punti; 3. De Amicis 51; 4. De Giacomi 47; 5. Giorgi 43.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing 189 punti; 2. Target Competition 155; 3. Dinamic Motorsport 119; 4. Ombra Racing 102; 5. The Driving Experiences 85.

Gli iscritti per Imola