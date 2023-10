Carrera Cup Italia | Savini è il campione 2023 della Porsche Esports

La finalissima della Porsche Esports Carrera Cup Italia ha laureato campione 2023 Daniel Savini al termine delle gare disputate sui simulatori istallati al Misano World Circuit nel contesto del penultimo round stagionale della Carrera Cup Italia e del Porsche Festival.

L'atto decisivo della sesta edizione del primo monomarca virtuale parallelo a quello reale, anche quest'anno capace di attrarre tantissimi giocatori e appassionati, ha vissuto un intenso sabato con tutto concentrato in un paio d'ore tra qualifiche e gare, ricalcando come sempre il format della serie reale attraverso il sim game Assetto Corsa Competizione, con tanto di gara 1 in notturna proprio come avvenuto in pista.

Savini, sim racer classe 1997 proveniente da Massa, si è aggiudicato il titolo del monomarca che coinvolge in sinergia Porsche Italia, Ak Esports e i suoi partner tecnologici, oltre a Q8 Hi Perform, vincendo entrambe le gare disputate, dopo che in qualifica era stato il campione uscente, Francesco Acquistapace, a conquistare la pole position.

Il giocatore torinese di Orbassano, però, in gara non è riuscito ad andare oltre alla sesta posizione finale, mentre alle spalle del neo-campione (in gara con la 911 Gt3 Cup riprodotta in livrea Ghinzani Arco Motorsport n.38 utilizzata nel reale da Simone Iaquinta) risalivano il romano già campione 2019 Danilo Santoro, due volte secondo nella finale di quest'anno, e il veneziano di Scorzè Andrea Miatto, due volte terzo.

Il weekend di Misano

Qualifiche (top-3): 1. Acquistapace 1’34”817; 2. Savini +00”060; 3. Santoro +00”243

Gara 1 (podio): 1. Savini in 30’21”028; 2. Santoro +3”940; 3. Miatto +6”552.

Gara 2 (podio): 1. Savini in 30’23”320; 2. Santoro +0”305; 3. Miatto +0”844.

La classifica finale

1. Daniel Savini 40 punti (campione 2023); 2. Danilo Santoro 30; 3. Andrea Miatto 24; 4. Alessandro Ottaviani e Gianmarco Fiduci 18; 6. Francesco Acquistapace 12; 7. Michael Romagnoli 8; 8. Lorenzo Magnani 5; 9. Luca Gagliardini 4; 10. Tommaso Franceschina 3.