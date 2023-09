Carrera Cup Italia | Sale la tensione a Monza, ma rispunta il sole!

Che l'appuntamento di Monza quarto round della Porsche Carrera Cup Italia sia cruciale per la rincorsa al titolo al rientro dalla pausa estiva è nella normalità delle cose, ma a inizio weekend sui volti dei piloti si scorge già una tensione crescente e anche al briefing con il direttore di gara Massimiliano Ghinassi tutto si è svolto in maniera più silenziosa del solito.

In ogni caso sono tutti presenti i 37 attesi al via sulle rispettive 911 GT3 Cup, ma poche sono state anche le parole scambiate in vista delle prove libere di oggi pomeriggio. I protagonisti sono rimasti un po' abbottonati, maggiormente propensi a rimanere tranquilli e in silenzio piuttosto che a scherzare o farsi vedere nel paddock e solo quando scenderanno in pista il quadro tornerà un po' più disteso.

Fino a pranzo anche la questione meteo era poco chiara. Da un probabile weekend 50-50 fra bagnato e asciutto, ora sembra che entrambe le gare possano trovare condizioni non insidiose, visto che la pioggia caduta nella notte e in piccola parte anche in mattinata sembra non rifarà capolino né sabato né domenica pomeriggio.

L'unico turno bagnato potrebbero comunque essere le qualifiche di sabato mattina, ma per questo bisognerà aspettare. Nelle libere di oggi il tema più atteso resta quello legato a Larry Ten Voorde, che a Misano, nell'unico appuntamento disputato dall'asso olandese, aveva dominato il weekend e tuttora è in corsa per il titolo pur distante 30 punti dalla leadership di Malucelli.

Va da sé che i riflettori siano puntati sull'alfiere EF Racing già in questo primo turno e che li puntino anche tutti i suoi rivali. Due settimane fa Ten Voorde nella qualifica dell'ultimo atto della Porsche Supercup fu il migliore (sesto in prova, secondo poi in gara) fra i piloti che questo weekend ritrova a Monza, rifilando però un solo decimo a Iaquinta, altro big attesissimo al rientro, mentre Quaresmini e Masters avevano concluso a 4 decimi, Jorge Lorenzo a 6 e Amati a 8. Non c'erano né Malucelli né Cerqui, Agostini e Bertonelli, in ogni caso. La parola passa alla pista...