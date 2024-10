Carrera Cup Italia | Rovanpera lascia il segno: “La pista è molto più tecnica”

Fila, eccome se fila veloce Kalle Rovanpera anche nelle corse in circuito. L’asso finlandese, il più giovane vincitore di sempre di un Mondiale Rally, ci sta prendendo sempre più gusto e soprattutto sta prendendo sempre più le giuste misure.

Dopo aver vinto in estate due gare (Imola e Red Bull Ring) nella Carrera Cup Benelux, lo scorso weekend sotto le insegne del team Prima Ghinzani ha esordito a Monza anche in Porsche Carrera Cup Italia.

Una prima esperienza tricolore al volante della 911 GT3 Cup in quello che quest’anno è stato il monomarca nazionale della Casa tedesca più competitivo, in un appuntamento con quasi tutti i migliori al via e su un circuito che in precedenza aveva frequentato soltanto nel contesto del suo “habitat naturale”, appunto i rally. Di fatto un esordio completo.

Ma per come ha approcciato e disputato l’ultimo round della serie di Porsche Italia, Rovanpera ha già lasciato il segno. E si è capito, nonostante l’esperienza per forza di cose ridotta, quanto sia davvero a buon punto anche nella sua preparazione di “pistard”.

Si capirà solo più avanti (probabilmente solo dopo il 2025 nel quale tornerà in pianta stabile agli impegni rallistici iridati) quanto tempo e quanti impegni il giovane figlio d’arte (24 anni compiuti giusto il 1° ottobre scorso) dedicherà a tempo pieno all’automobilismo in pista, di sicuro a Monza ha trovato delle risposte e vissuto un fine settimana con dentro un po’ di tutto. Compresa la pioggia.

Il bagnato delle prove libere di venerdì ha un po’ scombinato i piani, perché Rovanpera ha dovuto affrontare quasi “al buio” le qualifiche di sabato mattina, a iniziare dal fatto di esserci arrivato senza aver percorso nemmeno un giro su Michelin slick. Il talento lo ha aiutato a non perdersi.

Poi, dopo appena 40 minuti di prove ufficiali e il lavoro svolto sui dati raccolti insieme ai compagni di squadra, a iniziare da Simone Iaquinta (rimasto positivamente colpito da quanto mostrato dal finlandese anche al di qua del muretto box), sono arrivate due gare di rimonta concluse da P21 a P6 sabato (nono al traguardo, poi “promosso” per le penalty altrui) e da P15 a P8 domenica.

Aldilà del risultato, già di per sé positivo, in entrambe le corse il ritmo mostrato non era affatto lontano da quello dei migliori. In particolare, gara 2 è stata disputata a passo vertiginoso (scatenato il vincitore Robert De Haan) e Rovanpera non è stato da meno rispetto anche ai migliori.

“Mi sono divertito molto - ha detto il due volte campione del mondo rally -. La qualifica non è andata bene, ma me l’aspettavo visto che è stata la mia prima, vera sessione e non si può provare più di tanto. Era difficile. A quel punto ho atteso molto le due gare. E lì il ritmo gara è stato davvero buono. Ho vissuto alcuni bei duelli, sono rimasto fuori dai guai, ho compiuto dei sorpassi e ho concluso in buona posizione al traguardo. Sì, sono contento.”

Contento del weekend, ma non meravigliato di quanto di buono fatto vedere nel Tempio della Velocità: “Non sono sorpreso. Mi aspetto sempre molto da me stesso. Non direi perché conosco le mie qualità, piuttosto perché i mio piani iniziali prevedono sempre di fare bene. Se vuoi farcela è fondamentale”.

Naturalmente ciò non significa che passare dai rally alla pista, aldilà della vettura che si guida, non richieda un adattamento: “La cosa più complessa è adattarsi anche ai piccoli dettagli. Mettere tutto insieme è molto più difficile rispetto ai rally, dove la guida conta di più e puoi fare maggior differenza. In circuito hai bisogno di tutto: auto, setup, pressione delle gomme, guida, che deve essere molto precisa... E tutto deve funzionare bene insieme”.

Insomma, la pista è più tecnica: “Molto più tecnica - conclude Rovanpera -; nei rally se decidi di andare forte vai forte, in pista non lo puoi decidere, tutto deve funzionare”.